Mustafa Sarıgül'den başörtüsü referandumu için dikkat çeken çıkış: Sadece kadınlar oy versin

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“REFERANDUMDA SADECE KADINLAR OY KULLANSIN”

Başörtüsüne ilişkin yasal veya anayasal düzenleme yapılması ve gerekirse referanduma gidilmesi tekliflerini de değerlendiren Sarıgül, başörtü meselesinde kararın kadınlara bırakılması gerektiğini belirterek, “Kılıçdaroğlu ,'başörtüsü yasası çıkaralım' dedi, Erdoğan da referandum teklif etti. Biz de diyoruz ki; başörtüsünden elinizi çekiniz, başörtüsü takacak siz erkekler değilsiniz. Gelin bunun kararını kadınlara bırakalım. Referandumda sadece kadınlar oy kullansın. Başı açık kardeşimiz de bizim, başı kapalı kardeşimiz de bizim."

YOKSULLUK VURGUSU

"Başı açık kardeşimizde şu an da yoksullukla, elektrik faturalarıyla, doğal gaz faturalarıyla mücadele veriyor. Başı kapalı kardeşimizde aynı mücadeleyi veriyor. Bir kez daha altını çiziyorum. Başörtüsünü takacak erkekler değil. Başörtü konusunda gelin bu kararı kadınlara bırakalım referandumda kadınlarımız özgürce oyunu kullansın ve kararını kadınlarımız versin” ifadelerinde bulundu.

“DÜNYANIN EN MERHAMETLİ ORDUSU TÜRK ORDUSUDUR”

Ordunun, siyasi tartışmaların hedefi yapılmaması gerektiğinin altını çizen Sarıgül, Türk Silahlı Kuvvetlerinin kimyasal silah kullandığı iddialarını kınadı. Mustafa Sarıgül, "Dünyanın sicili en temiz ve en merhametli ordusu Türk ordusudur." dedi.

“OTURDUKLARI KOLTUKLARI CUMHURİYET'E BORÇLULAR”

TDP Genel Başkanı Sarıgül, geçen hafta Cumhuriyet'i hedef alan bir konuşmanın da basına yansıdığını belirterek, bu kişilerin, Anayasa'nın ilk dört maddesini içlerine sindiremediklerini savundu.

Sarıgül, "Ama şunu unutmasınlar. Oturdukları koltukları Cumhuriyet'e borçlular. Ben şoför Hakkı'nın oğluyum. Erzincan'ın bir köyünde iki göz odalı bir evde doğdum. Cumhuriyet sayesinde 30 yaşında milletvekili oldum. Cumhuriyet sayesinde belediye başkanı oldum." diye konuştu.

Sarıgül, Atatürk ve Cumhuriyet'e bağlı her vatandaşı 29 Ekim'de Anıtkabir'e çağırdı.

AF VE EYT AÇIKLAMALARI

Mustafa Sarıgül, mahkûmlar için "af" çağrısını da tekrarlayarak, af meselesine siyasi değil, vicdani açıdan baktıklarını söyledi.

Hükümetin, emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili yaptığı çalışmayı da anımsatan Mustafa Sarıgül, EYT'lilere hakları tam olarak verilmezse iktidara geldiklerinde bu hakları eksiksiz vereceklerini kaydetti.