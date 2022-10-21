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  • Gazeteci Latif Şimşek'in üzerine yürümüştü. Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt hakkında fezleke

Gazeteci Latif Şimşek'in üzerine yürümüştü. Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt hakkında fezleke

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bir televizyon kanalında canlı yayınlanan tartışma programında gazeteci Latif Şimşek'e yönelik eylemlerinden dolayı Demokrat Parti (DP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt hakkında "kasten yaralama", "alenen hakaret" ve "tehdit" suçlarından hazırladığı fezlekeyi Adalet Bakanlığına gönderdi.

Haber Giriş: 21 Ekim 2022 Cuma - 20:52
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Gazeteci Latif Şimşek'in üzerine yürümüştü. Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt hakkında fezleke
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Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan fezlekede, 6 Ağustos'ta TV 100 adlı televizyon kanalında canlı yayınlanan programda müşteki Şimşek ve Enginyurt'un arasında tartışma yaşandığı anlatıldı.

Bir televizyon kanalında canlı yayınlanan tartışma programında gazeteci Latif Şimşek'in üzerine yürüyen Demokrat Parti (DP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt hakkında "kasten yaralama", "alenen hakaret" ve "tehdit" suçlarından hazırladığı fezlekeyi Adalet Bakanlığına gönderdi.

ENGİNYURT'A YÖNELTİLEN SUÇLAMALAR ŞÖYLE...

Tartışma sırasında Enginyurt'un, Şimşek'e sinkaf ettiği, bu ifadelerin eleştiri sınırlarını aşıp kişinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek boyutta olduğu, bu nedenle "alenen hakaret" suçunu işlediği belirtilen fezlekede, Enginyurt'un müştekiye karşı yürüyerek, elinden tutup bırakmayarak ve "seni yaşatmam" şeklindeki söylemi, "tehdit" suçunu, Şimşek'in kollarından ve ellerinden tutup sıkarak müessir fiil uygulamak suretiyle de "kasten yaralama" suçunu işlediği vurgulandı.

Milletvekilleri hakkında soruşturma ve kovuşturmaların Meclis'in dokunulmazlığını kaldırmasına bağlı olduğu hatırlatılan fezlekede, "27. Dönem Milletvekili Enginyurt hakkında Anayasanın 83. maddesine istinaden dokunulmazlığının kaldırılması talebinde bulunulması gerektiği kanaatine varılmıştır" ifadelerine yer verildi. Fezleke, Adalet Bakanlığına gönderildi.

ENGİNYURT'UN KORUMASI İÇİN 5 YILA KADAR CEZA TALEP EDİLMİŞTİ

6 Ağustos 2022 tarihinde bir televizyon kanalında yayınlanan "Gündeme Dair" programında konuk olan gazeteci Latif Şimşek ve milletvekili Cemal Enginyurt'un arasında tartışma yaşanmış, Enginyurt hakaret ederek Şimşek'in üzerine yürümüştü.

Diğer konukların tarafları sakinleştirmeye çalıştığı sırada Enginyurt'un korumalığını yapan Emrah Topal, Latif Şimşek'i darbetmişti. Hazırlanan iddianamede Emrah Topal hakkında "Basit Yaralama", "Hakaret" ve "Tehdit" suçlarından 1 yıl 1 aydan 5 yıl 4 aya kadar cezası talep edilmişti. (AA)

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