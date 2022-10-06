Cemal Enginyurt AKP’nin gizli dolar planını açıkladı. Bu paylaşımı saklayın diyerek duyurdu!

Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt’tan dikkat çeken bir iddia geldi…

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AKP’nin dolar kuru üzerinden bir oyun planladığını öne süren Enginyurt paylaşımını herkesin saklamasını istedi.

AKP’NİN DOLAR OYUNU

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Cemal Enginyurt; “Doları en yüksekten çakacaklar, Doları düşürdük diye halay çekecekler. Her türlü kazanan AKP liler olacak. Oyun içinde oyun, Soygun içinde soygun. Hırsız varrr” ifadelerinde bulundu…

İşte o paylaşım: