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  • Cemal Enginyurt AKP’nin gizli dolar planını açıkladı. Bu paylaşımı saklayın diyerek duyurdu!

Cemal Enginyurt AKP’nin gizli dolar planını açıkladı. Bu paylaşımı saklayın diyerek duyurdu!

DP (Demokrat Parti) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt AKP’nin dolar kuru üzerinden planladığı gizli bir oyun hazırlığı içerisinde olduğunu iddia etti…

Haber Giriş: 6 Ekim 2022 Perşembe - 17:15
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Demokrat Partili Cemal Enginyurt AKP’nin gizli dolar planını açıkladı. Bu paylaşımı saklayın diyerek duyurdu

Cemal Enginyurt AKP’nin gizli dolar planını açıkladı. Bu paylaşımı saklayın diyerek duyurdu!
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Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt’tan dikkat çeken bir iddia geldi…

BU PAYLAŞIMI SAKLAYIN

AKP’nin dolar kuru üzerinden bir oyun planladığını öne süren Enginyurt paylaşımını herkesin saklamasını istedi.

AKP’NİN DOLAR OYUNU

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Cemal Enginyurt; “Doları en yüksekten çakacaklar, Doları düşürdük diye halay çekecekler. Her türlü kazanan AKP liler olacak. Oyun içinde oyun, Soygun içinde soygun. Hırsız varrr” ifadelerinde bulundu…

İşte o paylaşım:

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Gariban vatandaş
6.10.2022 17:20
Akepenin bir hesabı varsa Allah ‘ında bir hesabı vardır.Garibanların,dul ve yetimlerin bedduasını alan kurtulmaz  
 
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