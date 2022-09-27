Cemal Enginyurt, Bakan Dönmez’in tasarruf kitapçığına kafayı fena taktı. Kafa mı buluyorsunuz milletle

Enginyurt sosyal medya hesabından “Siz Manda yoğurdu, Kestane balı yiyin. 200 araçlık konvoy yapın. Dönün Millete perdeleri açın, tasarruf yapın deyin. Yazıklar olsun. Gideceksiniz.” ifadelerini kullandığı bir paylaşımda bulundu.

DP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt paylaşımına bir video ekleyerek çok Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in tasarruf kitapçığını hedef alarak şunları söyledi:

“Cumhurbaşkanı sokağa çıktığında 200 araçlık konvoy. Yurtdışına gittiğinde özel aracını götürmek için 2 uçak kullanır, 7 uçakla gider. Sabaha kadar ışıklar yanar, jakuziler de banyo yapılır.

Enerji bakanı döner millete “tasarruf yapın” der.

“Pencereleri açın güneş girsin ısının, duşta 4 dakikadan fazla kalmayın, aracınızı yolda çalıştırmayın stop edin.”

Enerji bakanı Fatih Dönmez, millet yakıtın pahalılığından arabasını evden çıkaramıyor. Öyle bir hale geldi ki dolmuşa verecek parası kalmadı, işe yaya gidiyor, evine yaya gidiyor.

Siz bakanlar zevkusefa içinde yaşayın, ballı börekli hayat sürün, manda yoğurdu, kestane balı yiyin, dönün vatandaşa tasarruf için “perdeleri açın” deyin.

Kafa mı buluyorsunuz milletle. Allah aşkına, kafa mı buluyorsunuz bu milletle.

Bu millet gelecek ilk seçimde size kafa bulmanın ne olduğunu gösterecek.

Tasarruf edilecekmiş millet uyarılıyor. Siz önce saraylarda sırça köşklerde kendinizi uyarın.

Önce siz tasarruf yapın, sonra millete söz hakkınız olsun. Yazıklar olsun.”