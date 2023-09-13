Gazeteci Orhan Uğuroğlu Erdoğan’a seslendi: Talimat ver arkadaşlarını buldur

Gazeteci Orhan Uğuroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a üniversite arkadaşları için çağrı yaptı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Gazeteci Orhan Uğuroğlu Erdoğan’a seslendi: Talimat ver arkadaşlarını buldur

Ünlü ekonomist Mahfi Eğilmez, sosyal medya hesabından 1972 senesinde mezun olduğu üniversiteden fakülte arkadaşlarıyla buluşması sonrası çekilen fotoğrafı “Mülkiye 72 mezunlarından (68 kuşağı) İstanbul grubu buluşması” notuyla paylaştı.

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UĞUROĞLU'NDAN ERDOĞAN'A ÜNİVERSİTE ARKADAŞLARI ÇAĞRISI

Ankara gazeteciliğinin ağır abisi Orhan Uğuroğlu Mahfi Eğilmez’in bu paylaşımını alıntılayarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a “Haydi Erdoğan, cumhurbaşkanısın talimat ver birlikte mezun olduğunuz 4. Sınıf arkadaşlarını buldur” diye seslenerek çağrıda bulundu.

Uğuroğlu, Erdoğan’ı etiketleyerek yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Erdoğan bak örnek al. Vefalı okul arkadaşlığı işte böyledir

Çoğumuz her yıl okullarımızın mezunlarıyla toplanırız

Haydi Erdoğan, cumhurbaşkanısın talimat ver birlikte mezun olduğunuz 4. Sınıf arkadaşlarını buldur

Birlikte fotoğraflar çektir ve lütfen bizlerle paylaş

@RTErdogan”

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