Gazeteci Orhan Uğuroğlu Erdoğan’a seslendi: Talimat ver arkadaşlarını buldur

Ünlü ekonomist Mahfi Eğilmez, sosyal medya hesabından 1972 senesinde mezun olduğu üniversiteden fakülte arkadaşlarıyla buluşması sonrası çekilen fotoğrafı “Mülkiye 72 mezunlarından (68 kuşağı) İstanbul grubu buluşması” notuyla paylaştı.
UĞUROĞLU'NDAN ERDOĞAN'A ÜNİVERSİTE ARKADAŞLARI ÇAĞRISI
Ankara gazeteciliğinin ağır abisi Orhan Uğuroğlu Mahfi Eğilmez’in bu paylaşımını alıntılayarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a “Haydi Erdoğan, cumhurbaşkanısın talimat ver birlikte mezun olduğunuz 4. Sınıf arkadaşlarını buldur” diye seslenerek çağrıda bulundu.
Uğuroğlu, Erdoğan’ı etiketleyerek yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
“Erdoğan bak örnek al. Vefalı okul arkadaşlığı işte böyledir
Çoğumuz her yıl okullarımızın mezunlarıyla toplanırız
Haydi Erdoğan, cumhurbaşkanısın talimat ver birlikte mezun olduğunuz 4. Sınıf arkadaşlarını buldur
Birlikte fotoğraflar çektir ve lütfen bizlerle paylaş
@RTErdogan”