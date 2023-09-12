Orhan Uğuroğlu Ankara'da kesin kazanacak adayı şimdiden açıkladı

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, yaklaşmakta olan yerel seçimlere dair sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Uğuroğlu yaptığı paylaşımda Ankara'da kesin kazanacak adayı şimdiden açıkladı.

Orhan Uğuroğlu Ankara'da kesin kazanacak adayı şimdiden açıkladı

2024 yılının Mart ayında yapılacak yerel seçimler için geri sayım şimdiden başladı. Partiler adaylıklar konusunda çalışmalarını sürdürürken bazı adaylar da şimdiden açıklandı.

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu da CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye başkanı adayı Mansur Yavaş hakkında dikkat çeken bir video paylaştı.

Uğuroğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda şu ifadelere yer verdi:

Önümüzde yerel seçimler var 31 mart 2024'te yapılacak seçimlerde partiler adaylarını belirleme çalışmalarını sürdürüyorlar ama açıklanan bazı adaylar da var.

İYİ Parti lideri Meral Akşener, İzmir Büyükşehir belediye başkan adaylarının Ümit Özlale olduğunu açıkladı. Gelelim Cumhuriyet Halk Partisi'ne orada İYİ Parti'yle ilgili bir gelişme var.

İki parti 2019 seçimlerine ittifak olarak girmişlerdi bu seçimde Meral Hanım bir tavır koydu "Her parti ayrı girsin" hatta dedi ki tırnak içerisinde "Biz CHP'ye belediye başkanı kazandırmak için ittifak kurmadık" dedi önemli çarpıcı bir cümle...

Aday olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sordum 'Mansur Yavaş İYİ Partid'en Ankara, Ekrem İmamoğlu İstanbul'dan CHP adayı olur mu?' bana şu cevabı verdi.

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'Orhan Bey' dedi "11 büyükşehir belediye başkanımız CHP'lidir öyle de kalacaktır" dedi.

Bunun üzerine İYİ Partili milletvekillerinden açıklama geldi ama bununla da yetinmedi Kılıçdaroğlu ve Ankara Büyükşehir Belediyesi başkan adayını açıkladı ve Mansur Yavaş dedi ancak Ekrem İmamoğlu'yla ilgili açıklama yapmadı.

Ekrem İmamoğlu CHP'nin yüzüncü yıl kutlama törenlerine, genel merkezde verilen resepsiyon dahil etkinliklere gelmedi. Kemal Bey de İBB adayımız Ekrem İmamoğlu demedi ama Ekrem Bey kendisi aday olacağını dile getirdi.

Gelelim AK Partiye... AK Parti'nin İstanbul'da Tevfik Göksu'yu düşündüğü söyleniyor. Ankara da Turgut Altınok adı geçiyor.

Ama Mansur Yavaş öyle bir güç kazandı ki 5 yıllık yönetimi boyunca yaptıklarıyla... dolayısıyla efsane haline geldi.

Size iddialı bir şey söylüyorum Ankara Büyükşehir Belediyesi başkanlığı yarışında Mansur Yavaş'ın karşısında Recep Tayyip Erdoğan çıksa seçimi kazanamaz.

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