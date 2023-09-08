Flaş... Flaş... İmamoğlu CHP'nin 100. yıl kutlamalarına gelmedi. Orhan Uğuroğlu CHP Genel Merkezi’nden bildiriyor

9 Eylül 1923'te kurulan Cumhuriyet Halk Partisi, 100'üncü yılını kutluyor. CHP'nin 100'üncü yılı etkinlikleri bugün parti genel merkezinde başladı ve 3 gün sürecek.

Etkinlikleri yerinde takip eden gazeteci Orhan Uğuroğlu ismi CHP Genel Başkanlığıyla anılan Özgür Özel’in, CHP milletvekillerinin ve teşkilatların katıldığı dev organizasyonda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılmadığını duyurdu.

İmamoğlu davetli olmasına rağmen programa katılmamasının gerekçesi olarak kendi programının yoğun olması olduğu iddia edildi.