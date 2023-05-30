Ümit Özdağ: Seçim sonuçlarına saygım yok

Ümit Özdağ katıldığı programda canlı yayında, "Seçim sonucuna politik olarak saygım yok.” dedi.

Ümit Özdağ: Seçim sonuçlarına saygım yok

Editör: Osmancan Erok

İkinci turda Millet İttifakı’na desteğini açıklayan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ Halk TV'de İsmail Küçükkaya İle Yeni Bir Sabah programının konuğu oldu.

“SONUÇA SAYGIM YOK”

Programda sığınmacılar hakkında konuşan Özdağ, "Sığınmacı tehlikesini herkes görüyor. Cumhur İttifakı'na oy veren seçmen hariç. Seçim sonucuna politik olarak saygım yok. Çünkü yanlış bir tercih kullanıldı. Ülkesinin işgal edilmesi, kaynakların soyulması ve Türkiye'nin iç savaşa sürüklenmesi sonucunu doğuracak şekilde oy kullanıldı" ifadelerini kullandı.

Ümit Özdağ konuşmasının devamında Kilislilere soru yöneltti.

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“Ne yaptığınızın farkında mısınız?” diyen Özdağ şunları söyledi:

Kilis halkı Suriyeliler kalsın diye oy verdi. Kilisliler büyük bir yanlış yaptı. Dedelerinizin ve babalarınızın mezarlarını pasaportla bile ziyaret edebilirsiniz. İşte o zaman "ellerim kırılsaydı" diyeceksiniz.

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