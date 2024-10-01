Gazeteciler Cemiyeti ve Genel Kurulu

Gazeteciler Cemiyeti Ankara’nın da Türkiye’nin de en köklü basın meslek kuruluşları arasındadır.

6 Ekim 2024’te yapılacak Genel Kurulunda iki aday başkanlık için yarışıyor.

32 yıldır cemiyeti yöneten başkan gazeteci Nazmi Bilgin ve duayen gazeteci Nursun Erel.

Sosyal medyada yayınlanan bir bildiriyi köşe yazıma almıştım.

Bugün de Başkan Bilgin yönetiminin hazırladığı ve üyelerine gönderilen “Durum” başlıklı faaliyet raporundan şu bölümü alıntıladım.

“Faaliyetler ve Projeler

Cemiyetimiz, gazetecilik mesleğini desteklemek ve geliştirmek adına pek çok faaliyeti hayata geçirmiştir.

Çeşitli fon destekleri ve kendi öz kaynaklarımızla geride bırakılan dönemde detaylarını projelerimiz bölümünde bulacağınız 200’den fazla mesleki kurumsal ve kişisel ayni destekte bulunduk, 3500’e yakın meslektaşımıza ya Basın Evi Destek Programları, alt hibeler veya doğrudan telif programlarıyla dokunduk.

Bu çalışmalara devam edeceğiz. Bunlar arasında, eğitim ve seminerler, hukuki destek, meslek onur ödülü, araştırmacı gazetecilik ödülleri gibi ödüller ve teşvikler, çeşitli yayınlar, raporlar var.

Ayrıca, toplumsal farkındalığı artırmak ve sosyal sorumluluk bilincini yaymak amacıyla birçok projeler hayata geçirmekteyiz.

Özellikle deprem sonrasında etkilenen 11 ilimize tüm proje ve çalışmalarımızda öncelik verdik, onlarca kez bölgeye gittik.

Gazetecilerin gerek durum toplantılarıyla sıkıntılarını raporladık gerekse maddi ve manevi desteklerimizle beraberliğimizi bir kez daha fiili olarak sergiledik.

Gazeteciler Cemiyeti Vakfı daha önceki iki genel kurulumuzda oy birliğiyle Cemiyetimiz Yönetim Kuruluna verilen görev doğrultusunda vakıf kurulması çalışmalarında önemli bir aşama kaydedildi.

Dernekler Kanunu nedeniyle üyelerimize yapamadığımız yardım ve destekleri bu vakıf yoluyla yapmayı amaçlamaktayız.

Mesleki dayanışmayı artırmak ve ihtiyaç içindeki gazetecilere yardım eli uzatmak amacıyla kurmayı hedeflediğimiz vakfımız, meslektaşlarımızın zor zamanlarında yanlarında olmayı amaçlayacak, gazetecilerin karşılaştıkları maddi ve manevi zorluklarda onlara destek olmayı hedefleyecektir.

Vakıf mütevelli heyeti ve yönetiminin her zaman Cemiyetimiz kontrolünde olmasını sağlayacak düzenlemeler vakıf senedinde bulunmaktadır.

Medya Dayanışması Gazeteci örgütleri arasındaki dayanışmanın öncülüğünü yaptık, çatışma ve çekişmeleri geride bıraktık.

Bu amaçla oluşumuna büyük katkı koyduğumuz Medya Dayanışma Grubu ile medya örgütleri olarak mesleki konularda sağlam, güçlü ve etkili bir platform kurduk.

Bunun en son örnekleri dezenformasyon yasasına karşı sergilediğimiz beraber duruş ve bu genel kurulumuzdan birkaç gün önce gerçekleştirdiğimiz bu yıl ikinci kez düzenlediğimiz Medya Konferansı oldu.

Geleceğe Dair Planlar:

Dijital Dönüşüm: Dijital medya ve yeni teknolojilerin gazetecilik üzerindeki etkilerini yakından takip ediyoruz.

Bu doğrultuda, dijital dönüşüm projeleri geliştirerek gazetecilerin dijital çağa uyum sağlamalarına yardımcı olmayı hedefliyoruz.

2. Uluslararası İşbirlikleri: Uluslararası gazetecilik örgütleriyle işbirliklerimizi artırarak, küresel çapta medya özgürlüğünü savunmak meslektaşlarımızın uluslararası platformlarda seslerini duyurmalarını sağladık, buna kararlılıkla devam edeceğiz.

3. Etik Değerlerin Korunması: Gazetecilik etiğinin korunması ve geliştirilmesi adına yeni projeler hayata geçirmeyi planlıyoruz. Bu projeler, gazetecilerin meslek ahlakına uygun hareket etmelerini teşvik edecek ve medya sektöründeki etik sorunlara çözüm sunacaktır.

4. Araştırmacı Gazetecilik Destekleri: Araştırmacı gazeteciliğin önemini vurgulamak ve bu alanda çalışan gazetecilere destek olmak amacıyla yeni fon ve burs programları oluşturmayı hedefliyoruz.

Geleceğe Gurur ve Umutla Bakıyoruz

Gazeteciler Cemiyeti olarak, 79 yıllık geçmişimizin en parlak dönemindeyiz, bu elde ettiğimiz başarılar ve deneyimlerle geleceğe güvenle bakıyoruz.

Meslektaşlarımızın haklarını koruma ve medya özgürlüğünü savunma konusunda kararlılığımız devam etmektedir.”