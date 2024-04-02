Gaziantep FK: 0 Alanyaspor: 3

Alanyaspor'un son kurbanı Gaziantep FK oldu...
Fatih Tekke yönetimindeki Alanyaspor; Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Selçuk İnan'ın çalıştırdığı Gaziantep FK ile deplasmanda karşı karşıya geldi.
Mücadeleden 3-0'lık galibiyetle ayrılmayı başaran Alanyaspor; galibiyet serisini 4 maça çıkardı. Konuk ekibn gollerini 6. dakikada Ahmed Hassan, 32. dakikada Oğuz Aydın ve 71. dakikada yine Ahmed Hassan kaydetti. Ahmet Hassan maçı 2 gol 1 asistle tamamladı.
Alanyaspor, puanını 42'ye çıkardı. Son 5 maçta 4. kez yenilen Gaziantep FK, 31 puanda kaldı ve ateş hattından kurtulamadı.
Alanyaspor, gelecek hafta Galatasaray'ı konuk edecek.
Gaziantep FK ise MKE Ankaragücü deplasmanına gidecek.
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