Fenerbahçe derbiyi 109 sayıyla kazandı. Galatasaray havlu attı

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Fenerbahçe derbiyi 109 sayıyla kazandı. Galatasaray havlu attı
Fenerbahçe Alagöz Holding; Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı finalinde Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 109-71 yendi, durumu 2-0 yapıp finale yükseldi.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinde derbi heyecanı yaşandı.

Fenerbahçe Alagöz Holding, deplasmanda Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 109-71 mağlup etti.

Bu sonuçla seriyi 2-0'a getiren sarı-lacivertli takım, finale yükseldi.

Fenerbahçe, final serisinde ÇBK Mersin ile şampiyonluk mücadelesi verecek.

Galatasaray Çağdaş Faktoring: 71 - Fenerbahçe Alagöz Holding: 109
Salon: Ahmet Cömert
Hakemler: Orhan Çağrı Hekimoğlu, İbrahim Altıntaş, Nihat Çetin
Galatasaray Çağdaş Faktoring: Smith 36, McCowan 10, Meltem Yıldızhan, Hartley 13, Vanloo 6, Büşra Akbaş 4, Sude Yılmaz, Harrigan 2, Kübra Taşar
Fenerbahçe Alagöz Holding: Alperi Onar 14, Meesseman 14, Milic 9, Collier 18, McBride 21, Sevgi Uzun 9, Duygu Özen 10, İdil Saçalır 2, Tilbe Şenyürek 9, Ayşe Yılmaz 3
1. Periyot: 22-27
Devre: 38-45
3. Periyot: 53-72

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