Sadettin Saran genel kurulda şok oldu. Aziz Yıldırım peşini orada da bırakmadı

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Sadettin Saran genel kurulda şok oldu. Aziz Yıldırım peşini orada da bırakmadı
Olağanüstü Genel Kurul'da taraftarlar Sadettin Saran'a yoğun tepki gösterdi.

Derbide yaşanan olaylar ve art arda yaşanan skandallara karşı nasıl bir tepki verileceğini tartışmak isteyen Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurul'a gitti.

Ülker Stadyumu'nda 22 binden fazla kongre üyesi ve on binlerce taraftarın katılımı ile yapılan genel kurul Ali Koç'un konuşması ile başladı.

Ali Koç'un konuşmasının ardından aralarında Sadettin Saran'ın da bulunduğu 90 kadar genel kurul üyesi konuşma yapmak için divan kuruluna ismini yazdırdı.

Sadettin Saran'ın konuşma yapacağının açıklanmasının ardından bir grup kongre üyesi ve taraftar 3 Temmuz sürecinde Saran'ın Aziz Yıldırım'a söylediği sözler nedeniyle yoğun tepki gösterdi.

Acun Ilıcalı'nın konuşmasının ardından kongre üyelerinin oy çokluğu ile verdiği karar ile üyelerin konuşma yapmasına izin verilmeden direkt oylamaya geçildi.

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