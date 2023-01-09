10 Ocak 2023 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Erol Bulut kahroldu: Çok üzgünüm

İstanbulspor-Gaziantep FK maçının ardından konuşan Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, "Bugün buradan çok üzüntülü ayrılıyoruz" dedi

Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi - 23:09
Takip Et

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut konuştu

Erol Bulut kahroldu: Çok üzgünüm
+
Aa
-

İstanbulspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Gaziantep FK'nin Teknik Direktörü Erol Bulut, "Bugün buradan çok üzüntülü ayrılıyoruz." dedi.

Erol Bulut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, son dakikada 2 puan kaybettiklerini belirterek, "Uzatmalarda kaybettiğimiz puanlar 10'a çıktı. Bu da bizi fazla üzüyor. Geçen hafta son dakikada 1 puan kazanmıştık. Böyle maçlarda 2. golü bulamayınca maçlar sıkıntıya giriyor. 2. golü bulsaydık rahat kazanacağımız bir maç olacaktı. Oyunun kontrolü bizdeydi ve sonrasında penaltıyla beraberlik oldu." diye konuştu.

Önümüzdeki hafta Fenerbahçe ile karşılaşacaklarının hatırlatılması üzerine her maçın zor olduğunu aktaran Bulut, şunları söyledi:

"Her puan çok değerli. Büyük takımlara karşı nasıl oynadığımızı da herkes biliyor. Evimizde zor bir maç olacak. Sahaya çıkıp pes etmeyen bir takım görmek istiyorum. Beşiktaş'a karşı, Başakşehir'e karşı nasıl oynadıysak aynı şekilde hazırlanıp umduğumuz puanları almak istiyoruz. Maçtan maça ilerlemek istiyoruz."

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Diğer 3 aday Erdoğan'ı geçti. Son ankette Erdoğan tek bir isme karşı kazandı
1
﻿Diğer 3 aday Erdoğan'ı geçti. Son ankette Erdoğan tek bir isme karşı kazandı
﻿Diğer 3 aday Erdoğan'ı geçti. Son ankette Erdoğan tek bir isme karşı kazandı
﻿Altılı masada çifte formül. Seçime 3 partiyle girilebilir
2
﻿Altılı masada çifte formül. Seçime 3 partiyle girilebilir
﻿Altılı masada çifte formül. Seçime 3 partiyle girilebilir
﻿Altında fırtınalar kopacak tarihi İslam Memiş açıkladı
3
﻿Altında fırtınalar kopacak tarihi İslam Memiş açıkladı
﻿Altında fırtınalar kopacak tarihi İslam Memiş açıkladı
﻿Kıdem tazminatı tavanı yükseldi. İşte merak edilenler
4
﻿Kıdem tazminatı tavanı yükseldi. İşte merak edilenler
﻿Kıdem tazminatı tavanı yükseldi. İşte merak edilenler
﻿Televizyonda rezillikte son noktaya çıkıldı. Kadın canlı yayında bakın ne dedi
5
﻿Televizyonda rezillikte son noktaya çıkıldı. Kadın canlı yayında bakın ne dedi
﻿Televizyonda rezillikte son noktaya çıkıldı. Kadın canlı yayında bakın ne dedi
﻿Ramazan ve Kurban Bayramları ikramiyelerine yapılacak zam oranı sızdırıldı
6
﻿Ramazan ve Kurban Bayramları ikramiyelerine yapılacak zam oranı sızdırıldı
﻿Ramazan ve Kurban Bayramları ikramiyelerine yapılacak zam oranı sızdırıldı
﻿Soylu'nun oğlu teröristleri işe aldı denilen İBB şirketinin kiracısı oldu
7
﻿Soylu'nun oğlu teröristleri işe aldı denilen İBB şirketinin kiracısı oldu
﻿Soylu'nun oğlu teröristleri işe aldı denilen İBB şirketinin kiracısı oldu
﻿Brezilya’da Bolsonaro destekçisi bin 500 kişi gözaltına alındı
﻿Brezilya’da Bolsonaro destekçisi bin 500 kişi gözaltına alındı
﻿Brezilya’da Bolsonaro destekçisi bin 500 kişi gözaltına alındı
﻿ABD'de 6 yaşındaki öğrenci silahla öğretmenini yaraladı
﻿ABD'de 6 yaşındaki öğrenci silahla öğretmenini yaraladı
﻿ABD'de 6 yaşındaki öğrenci silahla öğretmenini yaraladı
﻿Tunceli'nin Hozat ilçesi kuduz vakası nedeniyle karantinaya alındı
﻿Tunceli'nin Hozat ilçesi kuduz vakası nedeniyle karantinaya alındı
﻿Tunceli'nin Hozat ilçesi kuduz vakası nedeniyle karantinaya alındı
﻿Süveyş Kanalı’nda karaya oturan gemi kurtarıldı
﻿Süveyş Kanalı’nda karaya oturan gemi kurtarıldı
﻿Süveyş Kanalı’nda karaya oturan gemi kurtarıldı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.