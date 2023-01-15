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Jesus kararını verdi: Gaziantep 11'ini belirledi

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un bu akşam Gaziantep FK ile deplasmanda oynayacakları maçın ilk 11'ini belirlediği öğrenildi

Haber Giriş: 15 Ocak 2023 Pazar - 07:37
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Gaziantep FK-Fenerbahçe. İşte ilk 11'ler

Jesus kararını verdi: Gaziantep 11'ini belirledi
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Fenerbahçe, ligde bu akşam Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak.

Lider Galatasaray'dan kopmamak isteyen sarı lacivertli takımda hedef galibiyet.

Saat 19.00'da başlayacak karşılaşmanın hakemi Mustafa Kürşad Filiz.

Teknik direktör Jorge Jesus kritik maçta sahaya süreceği 11'i belirledi. Sarı lacivertli takımın sahaya şu kadrosuyla çıkması bekleniyor:

Altay, Osayi, Serdar, Szalai, Ferdi, Arao, Crespo, Emre Mor, Lincoln, Valencia, Batshuayi.

Gaziantep FK'nin muhtemel 11'i ise şöyle:

Günay, Kitsiou, Ertuğrul, Djilobodji, Halil, Jevtovic, Merkel, Sagal, Furkan, Veliu, Figueiredo

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