Jesus kararını verdi: Gaziantep 11'ini belirledi

Fenerbahçe, ligde bu akşam Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak.
Lider Galatasaray'dan kopmamak isteyen sarı lacivertli takımda hedef galibiyet.
Saat 19.00'da başlayacak karşılaşmanın hakemi Mustafa Kürşad Filiz.
Teknik direktör Jorge Jesus kritik maçta sahaya süreceği 11'i belirledi. Sarı lacivertli takımın sahaya şu kadrosuyla çıkması bekleniyor:
Altay, Osayi, Serdar, Szalai, Ferdi, Arao, Crespo, Emre Mor, Lincoln, Valencia, Batshuayi.
Gaziantep FK'nin muhtemel 11'i ise şöyle:
Günay, Kitsiou, Ertuğrul, Djilobodji, Halil, Jevtovic, Merkel, Sagal, Furkan, Veliu, Figueiredo
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