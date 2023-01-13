Batshuayi gitti gidiyor: Weghorst'a rakip olacak

Sezon başında Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye katılan Michy Batshuayi'ye İngiltere Premier Lig'den 2 kulübün Belçikalı golcüyü gözlemlediği öğrenildi.

DÜNYA KUPASINDA BEĞENİLDİ

Ekrem Konur'un haberine göre Premier Lig'den 2 kulüp Fenerbahçe'nin 29 yaşındaki Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi'nin durumunu gözlediği belirtildi.

Bu sezon 24 maça çıkan Belçikalı forvet, 16 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

Dünya Kupasında da Belçika ile iyi bir performans gösteren Batshuayi, kulüplerin dikkatini çekmeyi başardı.