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Batshuayi gitti gidiyor: Weghorst'a rakip olacak

Fenerbahçe'nin golcüsü Michy Batshuayi'ye İngiltere Premier Lig'den 2 kulübün Belçikalıyı gözlemlediği öğrenildi.

Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma - 22:45
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Batshuayi gitti gidiyor: Weghorst'a rakip olacak
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Sezon başında Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye katılan Michy Batshuayi'ye İngiltere Premier Lig'den 2 kulübün Belçikalı golcüyü gözlemlediği öğrenildi.

DÜNYA KUPASINDA BEĞENİLDİ

Ekrem Konur'un haberine göre Premier Lig'den 2 kulüp Fenerbahçe'nin 29 yaşındaki Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi'nin durumunu gözlediği belirtildi.

Bu sezon 24 maça çıkan Belçikalı forvet, 16 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. 

Dünya Kupasında da Belçika ile iyi bir performans gösteren Batshuayi, kulüplerin dikkatini çekmeyi başardı.

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