Ahmet Çakar Jorge Jesus’un kendisini neden kovdurmak istediğini açıkladı. Yer yerinden oynayacak iddia

Fenerbahçe geçtiğimiz hafta ezeli rakibi Galatasaray’a Kadıköy’de 3-0 kaybetti. Son 5 Süper Lig maçında 3’üncü mağlubiyetini alan "Sarı-Kanarya", şampiyonluk yarışında ağır bir yara aldı. Lider Aslan'ın 4 puan gerisine düşen Fenerbahçe’de teknik direktör Jorge Jesus tartışmaların odağı haline geldi.



PORTEKİZLİ HOCANIN İSMİ HEP GÜNDEMDE

Jesus’un ismi Brezilya ve Portekiz milli takımlarıyla geçerken Portekiz, Roberto Martinez’i takımın başına getirdi. “Sambacılar”da ise takımın başına kimin geleceği henüz belli değil. Bu belirsizlikler devam ederken eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar, Vole uygulamasında çok tartışılacak bir iddia gündeme attı.







"JORGE JESUS YA KENDİNİ KOVDURMAK İSTİYOR YA DA..."

Çakar, takipçilerine, “Arda Güler neden oynatılmıyor bilen var mı?” sorusunu yöneltirken devamında, “Yetenek olarak tüm zamanların en iyi Türk oyuncusu denen kardeşi oynatmayan adam ya kendini kovdurmak istiyordur ya da başka bir şeyin intikamını alıyordur.” dedi.



Çakar, Jesus'un Arda Güler'i oynatmayarak kendisini kovdurmak istediğini iddia ederken



Çakar’ın “bir şeyin intikamı” derken neyi kastettiği merak konusu olurken Jesus’un kendisini Fenerbahçe’den kovdurmak istediğine dair sözleri sosyal medyada gündem oldu.







ARDA GÜLER'İN KONTRATINDAKİ BELİRSİZLİK

17 Mart 2022'de Fenerbahçe ile yeni sözleşme imzalayan genç oyuncunun 2025'e dek sürecek kontratında, "1500 dakikanın altında oynaması halinde serbest kalma bedeli 5 milyon euro olur. 1500 dakikanın üzerinde oynaması halinde ise serbest kalma bedeli 17.5 milyon eurodur." şeklinde bir madde olduğu yönündeki iddia, Fenerbahçeli taraftarlar arasında endişeye neden oldu.



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