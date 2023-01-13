13 Ocak 2023 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Ahmet Çakar Jorge Jesus’un kendisini neden kovdurmak istediğini açıkladı. Yer yerinden oynayacak iddia

Ahmet Çakar Jorge Jesus’un kendisini neden kovdurmak istediğini açıkladı. Yer yerinden oynayacak iddia

Ünlü yorumcu Ahmet Çakar, işlerin yolunda gitmediği Fenerbahçe’de teknik direktör Jorge Jesus’la ilgili çok konuşulacak bir iddiayı gündeme taşıdı.

Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma - 15:58
Takip Et

Ahmet Çakar Jorge Jesus’un kendisini neden kovdurmak istediğini açıkladı

Ahmet Çakar Jorge Jesus’un kendisini neden kovdurmak istediğini açıkladı. Yer yerinden oynayacak iddia
+
Aa
-

Fenerbahçe geçtiğimiz hafta ezeli rakibi Galatasaray’a Kadıköy’de 3-0 kaybetti. Son 5 Süper Lig maçında 3’üncü mağlubiyetini alan "Sarı-Kanarya", şampiyonluk yarışında ağır bir yara aldı. Lider Aslan'ın 4 puan gerisine düşen Fenerbahçe’de teknik direktör Jorge Jesus tartışmaların odağı haline geldi.

PORTEKİZLİ HOCANIN İSMİ HEP GÜNDEMDE
Jesus’un ismi Brezilya ve Portekiz milli takımlarıyla geçerken Portekiz, Roberto Martinez’i takımın başına getirdi. “Sambacılar”da ise takımın başına kimin geleceği henüz belli değil. Bu belirsizlikler devam ederken eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar, Vole uygulamasında çok tartışılacak bir iddia gündeme attı.



"JORGE JESUS YA KENDİNİ KOVDURMAK İSTİYOR YA DA..."
Çakar, takipçilerine, “Arda Güler neden oynatılmıyor bilen var mı?” sorusunu yöneltirken devamında, “Yetenek olarak tüm zamanların en iyi Türk oyuncusu denen kardeşi oynatmayan adam ya kendini kovdurmak istiyordur ya da başka bir şeyin intikamını alıyordur.” dedi.

Çakar, Jesus'un Arda Güler'i oynatmayarak kendisini kovdurmak istediğini iddia ederken 

Çakar’ın “bir şeyin intikamı” derken neyi kastettiği merak konusu olurken Jesus’un kendisini Fenerbahçe’den kovdurmak istediğine dair sözleri sosyal medyada gündem oldu.



ARDA GÜLER'İN KONTRATINDAKİ BELİRSİZLİK
17 Mart 2022'de Fenerbahçe ile yeni sözleşme imzalayan genç oyuncunun 2025'e dek sürecek kontratında, "1500 dakikanın altında oynaması halinde serbest kalma bedeli 5 milyon euro olur. 1500 dakikanın üzerinde oynaması halinde ise serbest kalma bedeli 17.5 milyon eurodur." şeklinde bir madde olduğu yönündeki iddia, Fenerbahçeli taraftarlar arasında endişeye neden oldu. 

yenicaggazetesi.com.tr
 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

aa
13.01.2023 16:26
ahahah  
 
Vedat Işık
13.01.2023 16:10
Adi insanları, tarihte hep hainlik yapan Bizden olmayanları, paramızı yokedenleri, nefesimizi alanları, Bize hiç benzemeyenleri, çirkin, mantık sız, doğru olmayanları i s t e m i y o r u z .  
 
Atmasyon
13.01.2023 16:03
Hangi öngörüsü doğru çıktıki. Ciddiye alınacak bir şey değil.  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Bir sigara grubundan sigaraya indirim. Özgür Aybaş açıkladı
1
﻿Bir sigara grubundan sigaraya indirim. Özgür Aybaş açıkladı
﻿Bir sigara grubundan sigaraya indirim. Özgür Aybaş açıkladı
﻿Son Dakika... Memur ve emekli maaş artışlarıyla ilgili yeni gelişme
2
﻿Son Dakika... Memur ve emekli maaş artışlarıyla ilgili yeni gelişme
﻿Son Dakika... Memur ve emekli maaş artışlarıyla ilgili yeni gelişme
﻿Biden'ın konutunda yeni 'gizli belgeler' bulundu
3
﻿Biden'ın konutunda yeni 'gizli belgeler' bulundu
﻿Biden'ın konutunda yeni 'gizli belgeler' bulundu
﻿İdlib'de 4,6 büyüklüğünde deprem
4
﻿İdlib'de 4,6 büyüklüğünde deprem
﻿İdlib'de 4,6 büyüklüğünde deprem
﻿Sosyal medyada büyük tepki topladı. Köfteci Yusuf'ta yok artık dedirten görüntüler
5
﻿Sosyal medyada büyük tepki topladı. Köfteci Yusuf'ta yok artık dedirten görüntüler
﻿Sosyal medyada büyük tepki topladı. Köfteci Yusuf'ta yok artık dedirten görüntüler
﻿Son Dakika... Meral Akşener hastaneye kaldırıldı
6
﻿Son Dakika... Meral Akşener hastaneye kaldırıldı
﻿Son Dakika... Meral Akşener hastaneye kaldırıldı
﻿İstanbul'a karın ilk düşeceği tarih açıklandı. Kış gibi kış başlıyor
7
﻿İstanbul'a karın ilk düşeceği tarih açıklandı. Kış gibi kış başlıyor
﻿İstanbul'a karın ilk düşeceği tarih açıklandı. Kış gibi kış başlıyor
﻿İsveç'ten PKK açıklaması
﻿İsveç'ten PKK açıklaması
﻿İsveç'ten PKK açıklaması
﻿Bandırma'da sikke, tarihi para operasyonu
﻿Bandırma'da sikke, tarihi para operasyonu
﻿Bandırma'da sikke, tarihi para operasyonu
﻿Alkol fiyatları uçtu etile talep patladı. Polisten şok baskın
﻿Alkol fiyatları uçtu etile talep patladı. Polisten şok baskın
﻿Alkol fiyatları uçtu etile talep patladı. Polisten şok baskın
﻿Su tankeri alev alev yandı
﻿Su tankeri alev alev yandı
﻿Su tankeri alev alev yandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.