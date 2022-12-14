Şenol Güneş de tribündeydi, hangi futbolcuyu izledi

Takımlar sahaya şu kadrolarıyla çıktı:
Gaziantep FK: Günay, Kitsiou, Arda, Djilobodji, Hanousek, Merkel, Jevtovic, Maxim, Onurhan, Mustafa, Joao Figueiredo.
Hatayspor: Abdullah, Sadık, Burak, Falette, Adekugbe, Boudjemaa, Musa, Varga, Muhammed,Saint-Louis, Bertuğ.
Oldukça çekişmeli ve kıran kırana geçen maçı Hatayspor Bertuğ Yıldırım'ın 2 golüyle kazandı.
Gaziantep FK'nın tek golü ise Markovic'ten geldi.
Karşılaşmayı Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş de takip etti.
Güneş'in kendisine önerilen bir futbolcu için maçı izlediği belirtildi.
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