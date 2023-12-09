Gaziantep ve Diyarbakır'da sağanak etkili oldu: Araçlar sular altında kaldı, ev ve iş yerlerini sular bastı

Gaziantep ve Diyarbakır'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Gaziantep'te sular altında kalan köprülü kavşakta 5 araç mahsur kaldı. Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde de etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

KAYNAK: İHA
Gaziantep ve Diyarbakır'da sağanak etkili oldu: Araçlar sular altında kaldı, ev ve iş yerlerini sular bastı

Gaziantep’te dün akşam saatlerinden itibaren etkili sağanak nedeniyle kent genelinde pek çok cadde ve sokak adeta göle döndü.

İki ilde sağanak etkili oldu: Araçlar sular altında kaldı - 1

Yağış nedeniyle özellikle Seyrantepe Mahallesi’nde bulunan D-850 kara yolu ve Çimento Kavşağını tamamen su bastı. Sulara gömülen köprülü kavşakta bir işçi servisi ile 4 otomobil, içindeki vatandaşlarla beraber mahsur kaldı.

İki ilde sağanak etkili oldu: Araçlar sular altında kaldı - 2

ARAÇLARDA MAHSUR KALANLARI EKİPLER KURTARDI

Araçların mahsur kaldığı bölgeye çok sayıda itfaiye, UMKE, AFAD, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, sulara gömülen araçlarda mahsur kalan vatandaşları kurtardı.

İki ilde sağanak etkili oldu: Araçlar sular altında kaldı - 3

İşçi servisi şoförünün ise ısrarla rağmen aracını terk etmek istememesi dikkat çekti. Direnen şoför, polis ve itfaiye ekiplerinin yaklaşık 45 dakika süren ikna çalışmaları sonucu aracını terk etti.

Kente yağışın gece boyunca aralıklarla etkisini sürdürmesi bekleniyor.

İki ilde sağanak etkili oldu: Araçlar sular altında kaldı - 4

DİYARBAKIR'DA CADDE VE SOKAKLAR SUYLA DOLDU

Çermik ilçesinde gün boyunca etkili olan sağanak nedeniyle Tepe Mahallesi’ndeki bazı caddelerde su taşkınları oldu, günlük yaşam olumsuz etkilendi.

İki ilde sağanak etkili oldu: Araçlar sular altında kaldı - 5

Caddelerdeki bazı evleri su basarken, birçok evin önünde ise çamur yığınları oluştu. Cadde ve evlerde suların tahliyesi için çalışma başlatıldı.

İki ilde sağanak etkili oldu: Araçlar sular altında kaldı - 6

Öne Çıkanlar
Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve oğlu Mohamed Hassan Shekhi’nin karanlık işleri!
Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve oğlu Mohamed Hassan Shekhi’nin karanlık işleri!
Hani Beşiktaş'ta Beşiktaşlılar görev alacaktı? Samet Aybaba'nın yardımcılığına getirilen Galatasaraylıyı Şerafettin Tilki açıkladı
Hani Beşiktaş'ta Beşiktaşlılar görev alacaktı? Samet Aybaba'nın yardımcılığına getirilen Galatasaraylıyı Şerafettin Tilki açıkladı
MasterChef All Star 173. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star ödül oyununu kim kazanacak?
MasterChef All Star 173. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star ödül oyununu kim kazanacak?
Bir gece ansızın tatile gelebiliriz! Fatih Ergin Yunanistan'ın Türkiye'den ne koparttığını açıkladı
Bir gece ansızın tatile gelebiliriz! Fatih Ergin Yunanistan'ın Türkiye'den ne koparttığını açıkladı
11 yabancı uyruklu hapisten 'izinli firar' etti. Afgan, Suriyeli, Faslı ne ararsan var
11 yabancı uyruklu hapisten 'izinli firar' etti. Afgan, Suriyeli, Faslı ne ararsan var
Yozgat KYK İl Müdürlüğü’nden skandal açıklama. Asansör düşmedi alt kata indi
Yozgat KYK İl Müdürlüğü’nden skandal açıklama. Asansör düşmedi alt kata indi
Son Haberler
Bakanlık, Ender Saraç'la ilgili iddialar için harekete geçti Gündem
Bakanlık, Ender Saraç'la ilgili iddialar için harekete geçti
Juventus tek golle kazandı liderliğe çıktı Spor
Juventus tek golle kazandı liderliğe çıktı
TEM Otoyolu'nda TIR alev alev yandı Yaşam
TEM Otoyolu'nda TIR alev alev yandı
Metroda unutulanlar arasında yok yok: Solunum cihazı, tekerlekli sandalye, dj seti, sünger yatak... Yaşam
Metroda unutulanlar arasında yok yok: Solunum cihazı, tekerlekli sandalye, dj seti, sünger yatak...
Manisa ve İzmir'de 'sahte ilan' dolandırıcılarına operasyon: 4 tutuklama Yaşam
Manisa ve İzmir'de 'sahte ilan' dolandırıcılarına operasyon: 4 tutuklama
Keşan'da kar yağışı başladı Yaşam
Keşan'da kar yağışı başladı