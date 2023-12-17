Omuz atma tartışmasında baba ve oğlu dehşet saçtı. O anlar kameraya yansıdı

Kaynak: İHA
İstanbul'da baba ve oğlu kendilerine omuz attığını iddia ettiklerini kişiyi darp edip bıçakladı. Kavga güvenlik kamerasına yansıdı. Bir apartta yakalanan baba ve oğlu gözaltına alındı.

İstanbul'un Kağıthane ilçesi Çağlayan mahallesinde geçtiğimiz aylarda, kaldırımda yürüyen Nevaf A. ile kaldırımın karşı tarafından yürüyen Mevlüt K. ve babası Mehmet K. ile göre omuzları çarpıştı.

Karşı kaldırıma geçen Nevaf A.'ya baba ve oğlu bağırarak tepki gösterdi.

DARP EDİP BIÇAKLADILAR

Nevaf A.'nın da karşılık vermesi üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Cadde üzerinde başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada baba ve oğlu tarafından darp edilen Nevaf A., bir de bacağından bıçaklandı. Olayın ardından vatandaşlar araya girmesiyle taraflar ayrılırken, saldırgan baba ve oğlu koşarak kaçtı.

VATANDAŞLAR ARAYA GİRDİ

Bacağından yaralı Nevaf A. ise vatandaşlar tarafından uzaklaştırıldıktan sonra taş dubaya oturtuldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yayasından ilk müdahalesi yapılan Nevaf A. ambulansla Şişli'deki Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Adamın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Öte yandan, olayla ilgili çalışma başlatan Kağıthane Asayiş Büro Amirliği polisleri, yaralı Nevaf A.'nın ifadesine başvurdu. Adamın kendisini bıçaklayan şahsı tanımadığını, caddede bir şahsa omzunun çarptığını sonra da şahsın kendisine saldırıp bıçakladığını söyledi. Bunun üzerine cadde üzerindeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis ekipleri, olayı gerçekleştiren şahsın cadde üzerinde bir aparta girdiğini belirledi.

Aparta baskın yapan polis, Mevlüt K.‘yı olayda kullandığı bıçakla birlikte kıskıvrak yakaladı. Olayı gerçekleştirdiğini itiraf eden şahıs, gözaltına alındı. Devamında ise olaya karışan babası Mehmet K. da yakalanarak emniyete götürüldü. Burada ifadeleri alınarak “kasten yaralama” suçundan adli işlemleri yapılan baba ve oğlu adliyeye sevk edildi. Saldırganlardan Mevlüt K.'nın emniyette “uyuşturucu madde kullanmak” ve “yaralama” suçlarından çok sayıda kaydı olduğu öğrenildi.

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