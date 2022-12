﻿Gaziantep'te deredeki balık ölümleri vatandaşları tedirgin etti

Nizip'e bağlı Salkım kırsal mahallesinde deredeki akarsuda balık ölümleri gerçekleşti. Neredeyse canlı balık kalmayan bölgede yaşayan vatandaşlar yetkililerden duruma çözüm bulmasını istiyor. Eskiden bu derede yüzdüklerini belirten bölge halkı, şimdilerde hayvanlarını bile derenin yanından geçirmeye korkar hale geldiklerini söyledi. Bazı vatandaşlar ise dereden su içen hayvanlarının öldüğünü iddia etti. Dereden zehir aktığını belirten vatandaşlar kirli suyun nedeninin ise Organize Sanayi Bölgesi’ndeki fabrikaların atıkları olduğunu iddia etti.

“HAYVANLARIMIZI DIŞARIYA ÇIKARTMAYA KORKAR OLDUK”

Organize Sanayi Bölgesi’nden dereye akan kirli su ve kimyasal atıklardan dolayı hayvanların telef olduğunu iddia eden Recep Marangoz, “Derenin üstündeki taş köprü bin yıldan fazladır var. Yetkililer söz verdi tutan yok, bakım yok hizmet yok. Biz çocuklukken burada yüzerdik, gezerdik, hayvanlarımız su içerdi. Canlı hayvan kalmadı bu derede şu an kurbağa bile kalmadı. Önceden su pınarı olarak kullandığımız yeri şu an kullanamıyoruz. Organize sanayi bölgesinden akan kimyasallar şu an bu dereye akıyor. Pınar yaptılar, şu an o da çalışmıyor ve yetkililer de bakmıyor. Hayvanlar dağa gider gelirken bu köprüyü kullanıyor tehlike oluşturuyor. Hayvanları dağa yaylıma bırakamıyoruz içtikleri sudan zehirleniyorlar ve ölüyorlar. Ağaçlarımız kurudu verim alamıyoruz. 9 milyar TL harcanan dereden tekrardan kirli sular akıyor. Yetkililerin bir an önce bu dereye çare bulmalarını istiyoruz” dedi.

“DEREDE NE BALIK NE DE KURBAĞA KALMADI”

Durumun vahametini dile getiren bir diğer vatandaş ise “Eskiden biz bu dereye olta atar balık tutardık ve tuttuğumuz balıklarla da geçimimizi sağlardık. Şimdi öyle bir şey kalmadı sonradan yapılan dere daha da kötü oldu. Besleyecek hayvanımız kalmadı nasıl bir hayvan dereden su içerse, içtikten sonra ölüyor. Bırak balığı kurbağa bile kalmadı. Organize sanayi bölgesindeki fabrikalar yüzünden deremiz şuan da kirli ve şuan deremizden zehir akıyor. İçtiğimiz sular dahil kirli durumumuzdan çok tedirginiz. Yetkililerin bu soruna çözüm bulmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Salkım kırsal mahallede yaşayan vatandaşlar taş köprülerinin bin yıldan fazla tarihe sahip olduğunu söyleyerek yetkililerin bir an önce bu köprüyü restore etmesini istedi. (İHA)