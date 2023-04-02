2 Nisan 2023 Pazar
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Markete silahlı soygun. Kasayı boşalttı

Gaziosmanpaşa'da markete giren kasklı ve silahlı iki kişi, çalışanlara silah doğrultarak kasadan 9 bin lirayı alıp kaçtı.

Haber Giriş: 2 Nisan 2023 Pazar - 09:52
Takip Et

Gaziosmanpaşa'da market soygunu

Markete silahlı soygun. Kasayı boşalttı
+
Aa
-

DHA’nın haberine göre, soygun geçen cuma günü akşam saatlerinde Karadeniz Mahallesi'nde bulunan bir markette meydana geldi. İddiaya göre, kasklı iki kişi iftar vaktine yakın saatte markete girdi. Bir süre marketin içinde dolaşan şüphelilerden biri çalışanlara silah göstererek kasaya geçti. Kasada bulunan 9 bin lira para ve sigaraları alan şüpheliler kaçarak uzaklaştı. Olay sonrası polis ekipleri silahlı soygunu gerçekleştiren kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

SOYGUN ANI KAMERADA

İki kişinin markete gelerek yaptığı soygun anı iş yeri kamerasına yansıdı. Görüntülerde başında motosiklet kaskı bulunan şüphelilerin içeri girdiği, etrafta biraz gezdikten sonra silahla çalışanları tehdit ederek soygun yaptığı ve kaçtığı görüldü.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Zeynep Bastık son paylaşımı ile yıktı geçti. Takipçileri Instagram'a hücum etti
1
﻿Zeynep Bastık son paylaşımı ile yıktı geçti. Takipçileri Instagram'a hücum etti
﻿Zeynep Bastık son paylaşımı ile yıktı geçti. Takipçileri Instagram'a hücum etti
﻿TRT Haber stüdyosunda canlı yayında ilginç anlar
2
﻿TRT Haber stüdyosunda canlı yayında ilginç anlar
﻿TRT Haber stüdyosunda canlı yayında ilginç anlar
﻿Yolcu otobüsünde kaptanı bıçakla rehin alıp aracı kaçırdı
3
﻿Yolcu otobüsünde kaptanı bıçakla rehin alıp aracı kaçırdı
﻿Yolcu otobüsünde kaptanı bıçakla rehin alıp aracı kaçırdı
﻿Türkiye’de doların ne olacağını ABD’li kuruluş açıkladı. Dikkat çeken KKM ayrıntısı
4
﻿Türkiye’de doların ne olacağını ABD’li kuruluş açıkladı. Dikkat çeken KKM ayrıntısı
﻿Türkiye’de doların ne olacağını ABD’li kuruluş açıkladı. Dikkat çeken KKM ayrıntısı
﻿İnsan derisiyle kaplı gizemli yazma: Uzmanlar sadece 10 sayfasını okuyabildi
5
﻿İnsan derisiyle kaplı gizemli yazma: Uzmanlar sadece 10 sayfasını okuyabildi
﻿İnsan derisiyle kaplı gizemli yazma: Uzmanlar sadece 10 sayfasını okuyabildi
﻿Şanlıurfa’da silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı
6
﻿Şanlıurfa’da silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı
﻿Şanlıurfa’da silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı
﻿1 Nisan şakası değil. Sigaraya kallavi zam geliyor
7
﻿1 Nisan şakası değil. Sigaraya kallavi zam geliyor
﻿1 Nisan şakası değil. Sigaraya kallavi zam geliyor
﻿'Bu durumu değiştirmek siyasi iktidarın görevidir'
﻿'Bu durumu değiştirmek siyasi iktidarın görevidir'
﻿'Bu durumu değiştirmek siyasi iktidarın görevidir'
﻿Heyelan anı araç kamerasına yansıdı
﻿Heyelan anı araç kamerasına yansıdı
﻿Heyelan anı araç kamerasına yansıdı
﻿Aile hekimleri için çağrı: Ekonomik mağduriyete son verilmeli
﻿Aile hekimleri için çağrı: Ekonomik mağduriyete son verilmeli
﻿Aile hekimleri için çağrı: Ekonomik mağduriyete son verilmeli
﻿Fenerbahçe Galatasaray'ı ağırlayacak. Potada dev randevu
﻿Fenerbahçe Galatasaray'ı ağırlayacak. Potada dev randevu
﻿Fenerbahçe Galatasaray'ı ağırlayacak. Potada dev randevu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.