Markete silahlı soygun. Kasayı boşalttı

DHA’nın haberine göre, soygun geçen cuma günü akşam saatlerinde Karadeniz Mahallesi'nde bulunan bir markette meydana geldi. İddiaya göre, kasklı iki kişi iftar vaktine yakın saatte markete girdi. Bir süre marketin içinde dolaşan şüphelilerden biri çalışanlara silah göstererek kasaya geçti. Kasada bulunan 9 bin lira para ve sigaraları alan şüpheliler kaçarak uzaklaştı. Olay sonrası polis ekipleri silahlı soygunu gerçekleştiren kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

SOYGUN ANI KAMERADA

İki kişinin markete gelerek yaptığı soygun anı iş yeri kamerasına yansıdı. Görüntülerde başında motosiklet kaskı bulunan şüphelilerin içeri girdiği, etrafta biraz gezdikten sonra silahla çalışanları tehdit ederek soygun yaptığı ve kaçtığı görüldü.