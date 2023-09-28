Gaziosmanpaşa'daki tramvay durağını su bastı

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren hafif şekilde aralıklarla devam eden ve bazı bölgelerde etkisini artıran sağanak, su baskınlarına neden oldu.

Gaziosmanpaşa'da etkisini sürdüren sağanak yerini doluya bıraktı. Kuvvetli yağış nedeniyle Topkapı - Mescid-i Selam Tramvay Hattının Taşköprü istasyonunu su bastı.

ARABALAR İLERLEMEKTE GÜÇLÜK ÇEKTİ

Yağış nedeniyle Mecidiyeköy'deki viyadükte de su baskını yaşandı. Araçlar, suyla dolan yolda ilerlemekte güçlük çekti.

Yağış Anadolu Yakası'nda Kavacık ve Çekmeköy'de de etkili oluyor.