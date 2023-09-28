İstanbul'da yağış nedeniyle tramvay ve teleferik seferleri iptal edildi

İstanbul'da yaşanan aşırı yağış sonrasında sokaklar göle dönerken tramvay ve teleferik seferleri de iptal edildi.

KAYNAK: AA
İstanbul'da yağış nedeniyle tramvay ve teleferik seferleri iptal edildi

İstanbul'da hava muhalefeti nedeniyle Eminönü-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattı'nın bazı istasyonlarında sefer iptali yapılırken, Maçka-Taşkışla ve Eyüp-Piyer Loti Teleferik Hatları işletmeye kapatıldı.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "TF1 Maçka-Taşkışla ve TF2 Eyüp-Piyer Loti Teleferik Hatlarımız hava muhalefeti nedeniyle işletmeye kapatılmıştır. T5 Eminönü-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattımızda yoğun yağış nedeniyle seferlerimiz Eminönü-Üniversite istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

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