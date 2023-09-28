İstanbul'da su baskınları yaşanıyor. İşte ilk görüntüler

Meteoroloji'nin yaptığı uyarının ardından İstanbul'da beklenen şiddetli sağanak yağış başladı. Başta Başakşehir ve Sultangazi ilçeleri olmak üzere bazı bölgelerde su baskınları yaşanıyor.

İstanbul'da su baskınları yaşanıyor. İşte ilk görüntüler

AFAD'dan yapılan uyarıda ise yağışın sabah saatlerine kadar etkili olacağı belirtildi. İstanbul Valisi Davut Gül de vatandaşları sel baskınlarına karşı uyarırken "Lütfen su basma riski bulunan yerleri ivedi şekilde boşaltınız" ifadelerini kullandı.

İstanbul'un bazı bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağış etkili oluyor. Megakentin bazı bölgelerinde de ani yağış nedeniyle su baskınları yaşanıyor. Farklı mahallelerde etkisini artıran yağış nedeniyle itfaiye ekipleri tedbir amaçlı su altı arama kurtarma ekibi ve destek ekiplerin bölgede bulunmasını talep etti.

Sosyal medyada yayılan görüntülerde İstanbul'da araçların aşırı yağış ile beraber yollarda mahsur kaldığı görülüyor.

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