İstanbul'u sağanak yağış vurdu

İstanbul’da sağanak yağış, bazı ilçelerde etkili olmaya başladı. Özellikle Başakşehir ve Sultangazi'de sel baskınlarının yaşandığı görüldü.

İstanbul'u sağanak yağış vurdu

İstanbul’da öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağış Avrupa Yakası'nda etkisini artırmaya başladı. Büyükçekmece, Başakşehir, Arnavutköy, Küçükçekmece ve Gaziosmanpaşa'da etkili olan yağış nedeniyle yollar göle döndü. Bazı iş yerlerini su bastı.

Özellikle Başakşehir, Büyükçekmece, Arnavutköy ve Gaziosmanpaşa'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı. Yollar göle dönerken, rögar kapaklarından suların fışkırdığı görüldü.

İSTANBUL VALİLİĞİ UYARDI

İstanbul Valisi Davut Gül, kentte etkili olan kuvvetli yağışın sabaha kadar devam edeceğinin tahmin edildiğini belirterek, "Lütfen su basma riski bulunan yerleri ivedi şekilde boşaltınız." uyarısını yaptı.

Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili İstanbullular, ilimiz genelinde kuvvetli yağış devam etmektedir ve sabaha kadar yağış beklentisi tahmin edilmektedir. Lütfen su basma riski bulunan yerleri ivedi şekilde boşaltınız." ifadelerini kullandı.

AFAD'ın, vatandaşların telefonlarına gönderdiği kısa mesajda da "Meteorolojiye göre, İstanbul'da kuvvetli yağışların yarın sabah saatlerine kadar sürmesi bekleniyor. Sel, yıldırım, su baskınlarına karşı dikkatli olunmalıdır." uyarısında bulunuldu.

foto1.jpg

foto2.jpg

foto3.jpg

foto4.jpg

3 İLÇEDE KUVVETLİ YAĞMUR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün radarında Kağıthane, Şişli ve Sultangazi ilçelerinde kuvvetli yağmur ibaresi görünüyor.

5e3fb240-33be-45e6-98c8-0eb84e0f7c3c.jpg

İlgili Haberler
Gaziosmanpaşa'daki tramvay durağını su bastı
Öne Çıkanlar
Geleceğin şampiyonları İBB ile Zeytinburnu Belediyesi arasına sıkışmış durumda
Geleceğin şampiyonları İBB ile Zeytinburnu Belediyesi arasına sıkışmış durumda
Borsa’da helal şirketler listesine güncelleme geldi: 52 şirket listeden çıkarıldı 12 şirket dahil edildi
Borsa’da helal şirketler listesine güncelleme geldi: 52 şirket listeden çıkarıldı 12 şirket dahil edildi
HaberTürk'ün sabah spikeri Fırtınası. Siyah elbisesiyle reytingleri altüst etti
HaberTürk'ün sabah spikeri Fırtınası. Siyah elbisesiyle reytingleri altüst etti
Dünya şampiyonu oldu. Atatürk diye haykırdı
Dünya şampiyonu oldu. Atatürk diye haykırdı
Şansal Büyüka Arda Güler'in Real Madrid'in başına açacağı derdi 2 ay önce açıkladı
Şansal Büyüka Arda Güler'in Real Madrid'in başına açacağı derdi 2 ay önce açıkladı
Soba borcunu ödemek için su satarak para biriktiren yaşlı amcayla iş insanının duygulandıran sohbeti. Yaşasın güzel insanlar
Soba borcunu ödemek için su satarak para biriktiren yaşlı amcayla iş insanının duygulandıran sohbeti. Yaşasın güzel insanlar
Son Haberler
Parkta ölü bulunan Seda Fettahoğlu Ayşe Tolga'nın kuzeni çıktı Magazin
Parkta ölü bulunan Seda Fettahoğlu Ayşe Tolga'nın kuzeni çıktı
İstanbul'un tarihi parkı yapılaşmadan kurtuldu. İBB'nin itirazı sonuç verdi Güncel
İstanbul'un tarihi parkı yapılaşmadan kurtuldu. İBB'nin itirazı sonuç verdi
Samsun'da 3 yerden hırsızlık yapan şahıs yakalandı Güncel
Samsun'da 3 yerden hırsızlık yapan şahıs yakalandı
Konya'daki orman yangını kontrol altına alındı Güncel
Konya'daki orman yangını kontrol altına alındı
İstanbul'u sağanak vurdu. İkitelli'de arabalar suda böyle yüzdü Güncel
İstanbul'u sağanak vurdu. İkitelli'de arabalar suda böyle yüzdü
Konya’da inşaattan düşen işçi yaralandı Güncel
Konya’da inşaattan düşen işçi yaralandı
Türkiye genelinde araçlarda ‘ışık donanımları’ denetimi Güncel
Türkiye genelinde araçlarda ‘ışık donanımları’ denetimi