İstanbul'u sağanak yağış vurdu

İstanbul’da öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağış Avrupa Yakası'nda etkisini artırmaya başladı. Büyükçekmece, Başakşehir, Arnavutköy, Küçükçekmece ve Gaziosmanpaşa'da etkili olan yağış nedeniyle yollar göle döndü. Bazı iş yerlerini su bastı.

Özellikle Başakşehir, Büyükçekmece, Arnavutköy ve Gaziosmanpaşa'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı. Yollar göle dönerken, rögar kapaklarından suların fışkırdığı görüldü.

İSTANBUL VALİLİĞİ UYARDI

İstanbul Valisi Davut Gül, kentte etkili olan kuvvetli yağışın sabaha kadar devam edeceğinin tahmin edildiğini belirterek, "Lütfen su basma riski bulunan yerleri ivedi şekilde boşaltınız." uyarısını yaptı.

Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili İstanbullular, ilimiz genelinde kuvvetli yağış devam etmektedir ve sabaha kadar yağış beklentisi tahmin edilmektedir. Lütfen su basma riski bulunan yerleri ivedi şekilde boşaltınız." ifadelerini kullandı.

AFAD'ın, vatandaşların telefonlarına gönderdiği kısa mesajda da "Meteorolojiye göre, İstanbul'da kuvvetli yağışların yarın sabah saatlerine kadar sürmesi bekleniyor. Sel, yıldırım, su baskınlarına karşı dikkatli olunmalıdır." uyarısında bulunuldu.

3 İLÇEDE KUVVETLİ YAĞMUR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün radarında Kağıthane, Şişli ve Sultangazi ilçelerinde kuvvetli yağmur ibaresi görünüyor.