Gazze bahanesiyle bölücülük ve kalkışma!

"Koalisyon"un başını çeken ABD ve İngiltere dışında, bütün ülkeler ittifakın üçüncü ülkesi İsrail'in Gazze'de soykırıma dönüşen katliamların karşıymış gibi görüş açıklıyor ama Güney Afrika dışında somut olarak hiç bir girişimde bulunmuyor...

"Kelimei tevhid"i bayrak yapan Suudi Arabistan, el altından İsrail ile işbirliği yapıyor. Öte yandan denilen bayrak, Türkiye'de planlı programlı olarak neredeyse Türk bayrağının yerine kullanılmaya başlandı... İtiraz edenler de cahillikle veya İslâma karşı olmakla suçlanıyor...

Suudi Arabistan'da ay yıldızlı Türk bayrağıyla yürüyüş yapabilir misiniz?

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Gazze'de İsrail'in giriştiği katliam ve soykırımı, Türkiye' de hemen herkes lanetliyor ama buna rağmen, konu yine sistemli bir şekilde ideolojik bir renge büründürülerek Cumhuriyet ve laiklik karşıtı hatta Türk karşıtı eylemlere veya söylemlere dönüştürülüyor.

Bir de fırsatçılık yapanlar var...

Meselâ DEM Parti İstanbul İl Örgütü, Filistin halkıyla dayanışmak için 14 Ocak Pazar günü İstanbul Esenyurt Meydanı’nda “Filistin’e Özgürlük” mitingi düzenleyeceklerini açıkladı. Basın açıklaması sırasında konuşanlardan DEM Parti İstanbul Milletvekili Keziban Konukcu, Ortadoğu’da yaşanan savaş ortamından çıkar sağlayanların kimler olduğunu bildiklerini söyleyerek şöyle dedi:

“Çıkar çatışmalarında çoluk çocuk, kadın demeden sivil halkların katledildiği bir ortamda mutlaka ezilen hakların bir ses çıkarması gerekiyor. Dünyanın dört bir tarafında etkili eylemlerle ses çıkaranlar oldu. Biz de DEM Parti olarak Türkiye ile Kürdistan’daki halklarımızla ezilen halkların birlikte mücadele ettiği bir parça olarak, Filistin halkıyla dayanışmak için 14 Ocak’ta Esenyurt’ta etkili bir miting düzenleyeceğiz. Biliyoruz ki ancak ezilen halklar dayanıştığında Ortadoğu’ya onurlu bir barış gelecek. İşbirlikçi ve iki yüzlü devletler ifşa edilmeden biz gerçek ve onurlu barışa ulaşamayacağız.”

Keziban Konukçu, Kürtleri Filistinliler gibi ezilen halklar statüsünde gösteriyor.

İşbirlikçi ve ikiyüzlü devletlerin ifşa edilmesine gelince... Doğrusu, bunu kim yapacak merak ediyorum... Ayrıca, iş birlikçilik ve ikiyüzlülük sadece devletlere has bir tutum değildir ki... Dem Parti PKK'nın siyasi uzantısı olduğuna, PKK da ABD ve İsrail ile aleni ilişkiler içinde değil midir?

Denilebilir ki Dem Parti böyle de diğer partiler, ikiyüzlülük açısından daha iyi durumda mıdır? Türkiye'deki siyasi partilerin kendi program ve söylemlerine aykırı davrandığını, bunun halkı kandırmak olduğunu yıllardır ifade ediyorum... Fakat Gazze'de Filistinlilerin katledilmesini bile Türkiye üzerindeki emperyalist siyasi emeller için kullanıma çevirmek, hem işbirlikçilik hem de bölücülüktür...

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ise Fatih Camisindeki saldırıya ilişkin, "Ümit ederiz saldırgan, münferit bir hadisenin failidir. Eğer bu işin arkasında birtakım organize işler varsa bu işlerin sahipleri de şunu iyi bilsinler ki Türkiye, birtakım organize işlerle karıştırılmak isteniyorsa bu ülke buna müsaade etmeyecek kadar güçlüdür, şuurludur ve birliktedir." dedi.

Bu işin arkasında birtakım organize güçler varsa, bunu ortaya çıkarmak hükümetin görevidir... Tabii olay aydınlatılmadan bir hüküm vermek mümkün değil ama, Fatih'te öyle bir tarikat-cemaat iklimi oluşturuldu ki bu tür saldırılar kimseyi şaşırtmıyor. Yeni bir durum değil ki...

Kurtulmuş, “birlik ve beraberlik” ten söz ediyor ama Türkiye'de tarikat ve cemaatlerin Gazze bahanesiyle cumhuriyet karşıtı eylemlere girişmesine karşı tek bir kelime bile etmiyor. Kurtulmuş, "Kelime-i Tevhidi bir yabancı gibi, ‘Bu nedir?’ diye ondan korkarak, ürkerek değil, bu milletin ortak değerlerinin ilk cümlesi olarak kabul eder, ona göre itibar ederiz.” diyerek, bu kalkışmanın üzerine bir örtü çekmiş oluyor.

Kelimei tevhid, Cumhuriyet düşmanlığına alet edilebilir mi?

DÜZELTME: Değerli okurlar, 8 Ocak tarihli yazımda alıntı yaptığım Türkiye'deki kültürel bölünme le ilgili makale, Fransız Guillaume Perrier'e değil, Ahmet Altan'a aittir. Her gün yüzlerce yazı ve yorum okuduğum için yıllar önce yayınlanmış o yazının yazarını hatırlamadım.