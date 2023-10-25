Gazze'de ailesi bulunamayan küçük çocuğu yine küçük bir çocuk sakinleştirdi: "İyiler, ambulansta gördüm onları."

İsrail tarafından bombardımana devam edilirken ailesini bulamayan Gazzeli çocuğu başka bir çocuk sakinleştirmeye çalıştı:"Kız kardeşini ve abini bir adamla birlikte gördüm, iyiler, ambulansta gördüm onları."