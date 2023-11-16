AKP’lilerin protesto ettiği Türkiye’deki Starbucks’ın sahibi Arap çıktı. Çinli diye Uygur Türk’ü dövmeye benziyor

Ekşişeyler.com’da yer alan habere göre, Starbucks'ın bugün ısrarla ilişkilendirilmeye çalışıldığı İsrail'de 2001-2003 arası Tel Aviv'de 6 şubeyle hizmet verip kısa süre içinde kapandığını biliyoruz. Şu an Starbucks, Suudi Arabistan'ın 351 şubeyle dahil olup İsrail'in olmadığı 86 pazarda faaliyetlerine devam ediyor. ve yine güncel sayılara göre Birleşik Krallık'tan sonra Avrupa'daki en çok şubesi 660'ı geçen sayı ile Türkiye'de bulunuyor. Türkiye ve Orta Doğu'daki 1900'den fazla Starbucks şubesi ise Mohammed Alshaya'nın sahibi olduğu Kuveyt merkezli Alshaya Group'un elinde.

HİÇBİR BAĞLANTISI YOK

Şirket profilinden özetle bahsettikten sonra, gelelim İsrail-Filistin savaşı ile ne alakaları olduğuna. şirketin İsraille -eski CEO'su ve hisse sahiplerinden Howard Schultz'un Yahudi kökenli olması dışında- doğrudan hiçbir bağlantısı yok.

“GÖRÜŞLER KENDİLERİNE AİTTİR”

Yalnızca Hamas saldırılarının ardından İsrail, Gazze'ye savaş açıp insanları katletmeye başladıktan sonra Starbucks Workers United adlı sendika Filistin'i desteklediklerini belirten tweet'ler attı. Ancak bunu yaparken Starbucks logosunu kullandılar ve bunun üstüne Starbucks genel müdür yardımcısı sara kelly "Workers United adımızı, logomuzu ve fikri mülkiyetimizi kullanmaya devam ettiği için, bazı insanlar bu paylaşımı yanlışlıkla bizimle ilişkilendiriyor. Workers United, Starbucks adına konuşmamaktadır ve şirketimizin görüşlerini temsil etmemektedir. Sendikanın sözleri ve eylemleri sadece ve sadece kendilerine aittir." açıklamasını yapmıştı.

UCUZ KARA PROPAGANDA

Burada şirket yöneticisi şirketin kurumsal kimliğini korumaya ve politik bir taraf olmamaya çalışırken Türkiye'de bir anda gaza gelmiş siyasal İslamcıların önüne attılar. Şirket hesaplarından bu savaşın bir tarafı olmadıklarını ve İsrail'e maddi destek sağlamadıklarını resmen açıklamalarına rağmen ucuz kara propaganda halen devam ediyor.

İÇTİKLERİ KAHVE BARDAKLARINI MASADA UNUTMUŞLARDI

AKP Gençlik Kolları’nın İsrail’i protesto için Starbucks’ta gerçekleştirdiği oturma eyleminde Starbucks’tan alınan kahve ve Iphone dikkat çekmişti.

ÇİNLİ DİYE UYGUR TÜRKÜ DÖVMÜŞLERDİ

2015’te meydana gelen olayda İstanbul Tophane'deki Boğazkesen Caddesi’nde 6 ay önce açılan Happy China isimli Çin lokantası, öğlen saatlerinde Çin’in Doğu Türkistan Türklerine yönelik baskılarını bahane eden bir grup tarafından saldırıya uğramıştı.