Mısır’dan Filistinli mültecilere karşı önlem: Gazze sınırına duvar örülüyor

İsrail’in 7 Ekim’den bu yana süren saldırıları sonucu büyük yıkıma uğrayan Gazze Şeridi'nin yakınındaki Mısır çölünde bir duvar inşa ediliyor.

New York Times’ın analiz ettiği uydu görüntüleri, fotoğraflar ve videolar, Mısır ile Gazze Şeridi’nde yer alan Refah arasındaki tampon bölgede buldozerlerle yıkılan geniş bir arazi parçasında duvar inşa edildiğini gösterdi.

Çalışmanın 5 Şubat tarihinde başladığını gösteren uydu görüntüleri, Refah sınır kapısının güneyindeki düzleşmiş araziyi de açıkça yansıtıyor.

İsrail’in işgal etmeye hazırlandığı Refah’ta 1 milyondan fazla yerinden edilmiş Filistinli barınıyor.

GAZZELİ MÜLTECİLER İÇİN Mİ?

Mısır hükümeti, söz konusu duvar inşaatına ilişkin bir açıklama yapmayı reddetti.

Yapının sınırı geçecek Gazzeli mültecileri önlemek amacıyla yapılıp yapılmadığı belirsizliğini koruyor.

Times’a görüntüleri sağlayan bir mühendis ve bir müteahhit, 5 kilometrekarelik bir araziyi kapatmak için 5 metre yüksekliğinde bir beton duvar inşa etmek üzere Mısır ordusu tarafından görevlendirildiklerini söyledi. İki kaynak da isminin açıklanmaması şartıyla konuştu.

MÜLTECİ AKINININ GÜVENLİK SORUNU YARATMASINDAN ENDİŞE EDİYORLAR

Gazze Şeridi’nin abluka altına alındığı 7 Ekim tarihinden bu yana Mısır, Refah sınırına yakın bölgelere kaçan Filistinlilerden bazılarını ülkeye kabul etmesi yönündeki önerileri defalarca reddetti.

Yetkililer mülteci akınının güvenlik riski oluşturmasından endişe ediyor.

BÖLGEDEKİ BARINMA ALANLARI ARAŞTIRILDI

Uydu görüntülerinin kaydedildiği Kuzey Sina Valiliği’nden yapılan açıklamada Vali’nin üst düzey yerel yetkililerle ‘gerektiğinde barınma alanı olarak kullanılabilecek okulların, konutların ve boş arazilerin kapasitelerini incelemek’ üzere acil bir toplantı düzenlediği duyuruldu.

PROJEDEN HABERİ YOK

Kuzey Sina Valisi Tümgeneral Mohamed Abdel Fadil Shousha konuya ilişkin sorulara yanıt vermekten kaçındı.

Ancak Vali Yardımcısı Tümgeneral Hisham el-Khouly ise herhangi bir inşaattan haberi olmadığını söyledi.

Mısır Kızılayı'nın Acil Durum Operasyonları Başkanı Ahmed Ezzat da projeye ilişkin bilgisinin olmadığını kaydetti.