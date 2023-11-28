Gazze’de insanlığı ayaklar altına alan İsrail’in hapishanelerde yaptığı zulüm ortaya çıktı

İsrail ve Filistin arasında 24 Kasım’da varılan esir takası anlaşması kapsamında dün serbest bırakılan 16 yaşındaki çocuk mahkum Qasim Al-Alami, İsrail hapishanelerinde yaşadıklarını anlattı.

İsrail güçleri tarafından idari gözaltı yasası uyarınca 18 Kasım’da tutuklanan Al-Alami, İsrail'in Ofer Hapishanesi’nde 4 ay kaldığını ve esir takası anlaşması ile serbest bırakıldığını ifade etti.

10 DAKİKALIK TUVALET İZNİ

İsrail’in çocuk mahkumlara battaniye, kıyafet ve yeterli yiyecek sağlamadığını aktaran Al-Alami, gardiyanlar tarafından iyi muamele görmediklerini belirtti.

Filistinli mahkumlara tuvaleti kullanmaları için 10 dakika izin verildiğini aktaran Al-Alami, 8 kişilik odalarda 12 kişi kaldıklarını açıkladı.

"HER GÜN ŞİDDET UYGULUYORLAR"

Gardiyanların 7 Ekim’den sonra koğuşlardaki tüm elektrikli aletlere ve yiyeceklere el koyduğunu ifade eden Al-Alami, İsrailli gardiyanların Filistinli mahkumları her gün suçsuz ve sebepsiz yere dövdüğünü söyledi.

Gardiyanların çocuk mahkumları 9 saat boyunca soğukta beklettiklerini aktaran Al-Alami, serbest bırakılmasını sağladığı için Hamas’a teşekkür etti.

"FİLİSTİNLİ MAHKUMLARA GADDARCA DAVRANILIYOR"

Dün serbest bırakılan çocuk mahkumlardan 17 yaşındaki Abdullah Akhil ise, 6 aydır tutuklu olduğunu belirterek, İsrailli gardiyanların Filistinli mahkumları her gün dövdüklerini yineledi.

Gardiyanların hasta mahkumlarla ilgilenmediklerini aktaran Akhil, Hamas’ın İsrailli esirlere insancıl bir şekilde, İsrailli gardiyanların ise Filistinli mahkumlara gaddarca davrandığını söyledi.

Öte yandan Gazze Şeridi’ndeki insani aranın başladığı 24 Kasım’dan bu yana 4 grup halinde Hamas tarafından 50 İsrailli ile en az 19 yabancı uyruklu, İsrail tarafından ise 150 Filistinli tutuklu serbest bırakıldı.