Gazze’de soykırım yaşanırken Türkiye’den İsrail’e silah mühimmatı satıldığı ortaya çıktı

Kaynak: Haber Merkezi
Gazze’de soykırım yaşanırken Türkiye’den İsrail’e silah mühimmatı satıldığı ortaya çıktı
Türkiye’den İsrail’e Ocak 2024’te 6 milyon 247 bin 293 dolar silah ve mühimmatı, barut ve patlayıcı madde ihracatı yapıldığı ortaya çıktı.

Gazze’de soykırım yaşanırken Türkiye’den İsrail’e silah mühimmatı satıldığı ortaya çıktı

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YENİÇAĞ/ TOLGA ŞAHİN

İsrail'in, 7 Ekim’deki Hamas saldırıları sonrası Gazze’ye başlattığı saldırılar soykırıma dönüştü. Çocuk, yaşlı demeden sivilleri öldüren, hastaneleri bombalayan İsrail, 32 binden fazla Filistinliyi katletti.

Katliamlar karşısında Türkiye’den İsrail’e gerçekleştirilen ihracatın kesilmemesi tepkilere neden olurken ihracat hız kesmeden devam ediyor.

TÜİK’in açıkladığı verilere göre Ocak 2024’te Türkiye’den İsrail’e 6 milyon 247 bin 293 bin dolar yani 188 milyon 166 bin 772 TL silah, mühimmat ve patlayıcı madde ihracatı yapıldığı ortaya çıktı.

Verilere göre;

Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar: 2 milyon 560 bin 463 dolar

İnorganik kimyasallar, kıymetli metal, radyoaktif element, metal ve izotopların organik-anorganik bileşikleri: 2 milyon 428 bin 350 dolar

Barut ve patlayıcı maddeler, pirotekni mamulleri, kibritler, piroforik alaşımlar, ateş alıcı maddeler: 64 bin 414 dolar

Muhtelif kimyasal maddeler(biodizel, yangın söndürme maddeleri, dezenfektanlar, haşarat öldürücüler vb): 1 milyon 97 bin 546 dolar

Silahlar ve mühimmatlar, bunların aksan, parça ve aksesuarları: 96 bin 520 dolar

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OKUL SALDIRMIŞTI
İsrail ocak ayında Filistinlilerin sığındığı bir okulu hedef alması sonucu en az 56 kişi hayatını kaybetmişti.

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