Gazze'de toplu ölümler başlayabilir

Son rapora göre, küresel gıda güvenliği krizlerini belirleyen Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) tarafından yapılan bir değerlendirme, kuzey Gazze Şeridi'nin bu ay içinde kıtlık koşullarıyla karşı karşıya kalabileceğini öngörüyor. Uzmanlar, nüfusun yarısının ölümcül düzeyde açlık çekebileceğini belirtiyor.

Pazartesi günü yayınlanan rapora göre, Mayıs ayı sonuna kadar kuzey Gazze'de yaklaşmakta olan kıtlık, 300 bin Filistinli sivil için gerçek bir tehdit oluşturuyor. Ancak, Temmuz ortasına kadar bu durumun etkileyeceği kişi sayısı 1.1 milyona kadar çıkabilir.

Bu, aşırı gıda eksikliği kaynaklı açlık, ölüm, yoksulluk ve akut yetersiz beslenme gibi krizlerle başa çıkmak zorunda kalacak insanların sayısı demektir.

IPC, 2004 yılında BM kuruluşları ve uluslararası yardım grupları tarafından kurulmuş ve bugüne kadar sadece iki kez kıtlık sınıflandırması yapmıştı: 2011 yılında Somali'nin bazı bölgelerinde ve 2017 yılında Güney Sudan'ın bazı bölgelerinde.

Ancak, Gazze'deki durum farklı. Kritik tehdit altındaki kuzey bölgesinin sakinleri, nüfusun yüzde 13'ünden fazlasını oluşturarak, bu krizin boyutunu daha da vurgulamakta.