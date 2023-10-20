Gazze’deki Fulya Öztürk’e ölüm tehdidi. Telefonlara aradılar fotoğraflarını paylaştılar

Gazze sınırında yaşananları aktaran gazeteci Fulya Öztürk kendisine tehdit telefonu geldiğini açıkladı.

Gazze’deki Fulya Öztürk’e ölüm tehdidi. Telefonlara aradılar fotoğraflarını paylaştılar

Editör: Ayşe Memiş

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı Aksa Tufanı adıyla saldırı başlattı. Bu saldırının ardından İsrail, Gazze’yi yerle bir etti. Savaş ve insanlık suçu da işleyen İsrail art arda bomba yağdırıyor. Yüzlerce insan hayatını kaybederken Türkiye’den ve birçok ülkeden gazeteciler de bölgeye akın etti.

Farklı bölgelerde bulunan Türk gazeteciler de yaşananları tek tek aktarıyor.

FULYA ÖZTÜRK'E TEHDİT

Gazze sınırından gelişmeleri aktaran Gazeteci Fulya Öztürk’e telefonla tehdit geldiği öğrenildi.

Öztürk, İngilizce olarak ölüm tehdidi aldığını duyurdu. Gazeteci Öztürk, İsrail hattı kullandığını ve dört rakamlı bir numara tarafından arandığını belirterek "'İsrail'de misin? Kendine dikkat et' dediler. Telegram sayfalarında fotoğraflarımı paylaşıyorlar. Bu ne demek?" ifadelerini kullandı.

İşte Öztürk’ün o paylaşımı:

Arkadaşlar Önemli bir konu var Ben İsrail’de İsrail hattı kullanıyorum Beni az önce “02-21” sadece bu 4 rakamlı numaradan aradılar Kısık sesli bir adam İsrail’de misinn dedi Kendine dikkat et yine arayacağım dedi. Telegram sayfalarında da fotoğraflarımı paylaşıyorlar.

Öztürk ardından şu paylaşımı da yaptı:

Arkadaşlar numara bu. İlk paylaşımı Kayıtlarda kalsın diye yaptım hemen.

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