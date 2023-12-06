Gazze'deki gazeteciler İsrail'e meydan okuyan şarkı besteledi. Bombalar arasında görev yapıyorlar

Filistin halkının gözü kulağı olan Gazze'de görev yapan gazetecilerden 7 Ekim tarihi ile 4 Aralık 2023 arasında 61 gazeteci hayatını kaybetti. Kimi gazeteci, dünya kamuoyuna yaşanan katliamları en iyi şekilde duyurmak isterken yapılan bombardımanlarda öldü. Kimi ise İsrail füzelerinin adeta nokta atışı ile evlerinde aileleri ile birlikte hedef oldu. Bombaların ve katliamların arasında kendi yakınlarını ailelerini, hatta çocuklarını toprağa verip hemen işlerinin başına dönen gazeteciler, İsrail ordusuna ve hükümetine birlikte besteledikleri bir şarkı ile "burada kalıyoruz, burada yaşayacağız ve şarkılar daha güzel olacak" diyerek görevlerine devam edeceklerini duyurdular.

ŞARKI SÖZLERİ

Biz burada kalacağız, acıların bitmesi için, biz burada yaşayacağız,



Şarkılar daha güzel olacak, biz burada kalacağız acıların bitmesi için

Biz burada yaşayacağız şarkılar daha güzel olacak

Vatanım, vatanım, vatanım gururum vatanım,

Vatanım vatanım vatanım benim vatanım,

Düşmanların tuzaklarına rağmen

Düşmanların belalarına rağmen,

Bereketi yaymak için çabalayacağız

Daha yükseğe çıkmak için

Zirvelere ulaşmak için çabalayacağız.

GAZETECİLER GÜVENDE DEĞİL

İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalar 7 Ekim’den bu yana devam ederken, maalesef gazeteciler de çatışmaların bedelini ödüyor. Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ), son açıklamasında çatışmalarda hayatını kaybeden gazetecilerin sayısının 61’e ulaştığını belirtti. CPJ’nin 1992’de gazeteci ölümlerini kaydetmeye başlamasından bu yana Ekim ayı, gazeteciler için en ölümcül dönem oldu.

CPJ, 4 Ekim itibarıyla çatışmalarda 54 Filistinli, 4 İsrailli ve 3 Lübnanlı gazeteci ve medya çalışanının yaşamını yitirdiğini.

Diğer yandan, 11 gazetecinin yaralandığı, 3’ünün kayıp olduğu ve 19’unun tutuklandığı bilgisini paylaştı. CPJ ayrıca, İsrail güçlerinin, haber ajanslarına verilen bir haftalık insani aradan sonra cuma günü Gazze Şeridi’nde çalışan gazetecilerin güvenliğini sağlayamayacaklarını ifade etti.