İYİ Parti’den Gazze tepkisi. 'İlk günden beri gitmek için müracaat ediyoruz'

Kısa adı TİHEK olan Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’nca düzenlenen “Küresel İnsan Hakları” konulu sempozyumda, “İnsani Trajediler, Değerler Yitimi ve Sistemsel Çöküş” konuları, ana başlıklar altında tartışılıp irdelendi.

Sempozyuma, İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu’nun tepkisi damgasını vurdu.

ADALET BAKANI TUNÇ'A SESLENDİ

İGFA'da yer alan habere göre, toplu fotoğraf çekimi sırasında bulunduğu yerden Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a seslenen Türkoğlu, Meclis İnsan Hakları Komisyonu adına bir heyet halinde Gazze’de incelemelerde bulunma taleplerine cevap verilmemesini sorguladı.

"SAVAŞ BAŞLADIĞINDAN BERİ MÜRACAAT EDİYORUZ"

Milletvekili Türkoğlu, “Sayın Bakan, savaş başladığından beri Gazze’ye gitmek için müracaat ediyoruz. İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu olarak ulusal ya da uluslararası bir heyetle durum tespiti yapmak üzere gitmeliyiz diye de ısrar ediyoruz. Ancak bugüne kadar Gazze’ye bir parlamento üyesini bile gönderemeyen hükümetiniz, ne gibi adımlar atacak bize bir zahmet söyleyin de öğrenelim” diye sordu.

"TAKİP ETMEYE DEVAM EDİN"

Bakan Tunç buna karşılık, “Siz zaten takip ediyorsunuz. Etmeye devam edin!” demekle yetindi.

Türkoğlu’nun toplu fotoğraf çekimi sırasında gösterdiği tepkinin damgasını vurduğu sempozyumda, dünyada barış içinde yaşama hakkı, mülkiyet hakkı, kişisel hak ve hürriyetler, özel hayatın gizliliği, eşitlik hakkı ve kadın hakları konuşuldu.

Aynı zamanda insan ticareti, mülteciler, sığınmacılar ve İslam karşıtlığı gibi bugünlerde yüzleşilen küresel insani krizler, trajediler ve yıkıcı savaşlar karşısında, insanlığın etkisiz kalışı tartışıldı ve çözüm yolları arandı.