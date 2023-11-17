Galatasaray Ali Koç'a verilen 45 günlük cezayı az buldu: Adaletsizliğin tarifesi

Galatasaray, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a verilen 45 gün hak mahrumiyeti cezasına tepki gösterdi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Galatasaray Ali Koç'a verilen 45 günlük cezayı az buldu: Adaletsizliğin tarifesi

Türkiye Futbol Federasyonu, PFDK kararlarında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a 45 gün hak mahrumiyeti cezası vermişti. Galatasaray, TFF'nin verdiği bu cezayı az bularak tepki gösterdi.

Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde;
"Dün açıklanan PFDK kararlarıyla birlikte, Türkiye Futbol Federasyonu 2023-2024 sezonu tarifesini kamuoyuna duyurmuştur:

- Türkiye Futbol Federasyonu’na gidip, birilerini “tokatlamayı” bir hak arayışı olarak görüp, buna kimse şaşırmasın demenin tarifesi 45 gün…

- Süper Lig’de görev alan hakemleri isim vererek hedef göstermenin, taraftarlarını bu kişilerin özel hayatlarını kaydetmeye ve onlara fiziki müdahale etmeye çağırmanın tarifesi 45 gün…

- Federasyon bünyesinde görev yapan bir kurul başkanı için “Karakteri zayıf, omurgasız, mevki, makam seviyor.” demenin

tarifesi 45 gün…
- İnsanlara iftira atarak, taraftarlarını manipüle etmenin ve milyonlarca kişiyi ayaklanmaya davet etmenin tarifesi 45 gün…

- Üstelik tüm bunların hepsini aynı anda yapmanın tarifesi sadece 45 gün hak mahrumiyetidir.

Türk futbolunda bu kaos ortamını yarattığınız için; kurul başkanlarınıza, üyelerinize ve hakemlerinize sürekli hakaret edilirken, onlara sahip çıkmadığınız için; irade koyarak adaleti sağlama gayreti bir yana dursun, haklı olan yerine daha çok sesi çıkanın yanında olduğunuz için; Türk spor tarihinde daha önce görülmemiş, kanunlarda bile suç kabul edilen, şiddet ve isyana teşvik dolu bir konuşmaya anlayamadığımız bir korku ve kaygıyla ses çıkarmadığınız için; Türk futbolu adına utanıyoruz. Ama üzülerek görüyoruz ki siz adaletten yoksun cezaları vermekten imtina etmiyorsunuz.

Bundan sonra haksız tarifeleri değil; hakka ve hukuka uygun, çekinmeden, korkmadan alınacak kararları Türk sporunda görmemiz temennisiyle."

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ALİ KOÇ NE SÖYLEMİŞTİ?
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 2 hafta önceki Divan Kurulu toplantısında yaptığı açıklamada, "İsmail Kartal'ı PFDK'ye kim sevk etti! Danışman mı sevk etti! Resmi Hukuk Müşaviri mi sevk etti! Kim sevk etti kardeşim! Cevabını vermek zorundasınız! İsmail Kartal'ın sözleri, sevk edilecek sözler değil. Kime ne mesaj veriyorsunuz! Bizden biri 'TFF'ye gitti, tokatladı çıktı' diye haber çıkarsa şaşırmayın!" sözlerini sarf etmişti.

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