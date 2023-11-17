MHK Başkanı İbanoğlu Ali Koç için suç duyurusunda bulundu: Fenerbahçe açıkladı

Fenerbahçe, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ahmet İbanoğlu'nun avukatı Yusuf Garip'in Ali Koç'a suç duyurusunda bulunduğunu duyurdu.

KAYNAK: Haber Merkezi
MHK Başkanı İbanoğlu Ali Koç için suç duyurusunda bulundu: Fenerbahçe açıkladı

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ahmet İbanoğlu'nun avukatı Yusuf Garip, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a suç duyurusunda bulundu.

MHK Başkanını istifaya davet eden Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde;

"Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ahmet İbanoğlu’nun avukatı Yusuf Garip'in kamuoyuna yansıyan açıklamaları aracılığıyla

Başkanımız Ali Y. Koç hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu öğrendik.

Bu konudaki görüşlerimizi aşağıdaki açıklama ile kamuoyuna paylaşmak istiyoruz.

MHK Başkanı’nın kendince ortaya koyduğuna inandığımız ilkesel duruşu saygıyla karşılıyoruz.

Bu ilkesel duruş doğrultusunda kendisi tarafından atılması gereken ilk adım;

Başkanlığını yaptığı futbolun en önemli kurulu olan MHK’dan, hakemleri etki ve baskı altında bırakmamak için derhal istifa etmek olmalıdır.

Bu adım atılmadan yapılan bu suç duyurusu ile ADİL, ŞEFFAF ve TARAFSIZ olmak zorunda olan kurumların ve yöneticilerin,

Fenerbahçe karşısında bir taraf oldukları bir kez daha gözler önüne serilmiştir.

Bu noktada kamuoyu önünde şu soruları sormak istiyoruz;

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin,

MHK Başkanının Başkanımız Ali Y. Koç’a yaptığı suç duyurusu hakkında bilgisi ve onayı var mıdır?

MHK Başkanının, herhangi bir kulüp başkanına karşı bu şekilde bir şikayette bulunması neticesinde, yönetimindeki hakemlerin alacağı mesaj tam olarak nedir?

Ayrıca ilgili haber vesilesiyle kamuoyuna yansıyan, suç duyurusunda yer alan aşağıdaki ifadenin ne anlama geldiğinin tüm kamuoyu önünde açıklanmasını rica ediyoruz:

“Hal böyle iken şüpheli Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'un, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı olmasının, bu ülke kanunları önünde kendisine bir imtiyaz, ayrıcalık, üstünlük sağlamayacağı aşikârdır.”

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