Hamilelikte kuyruk sokumu neden ağrır?

“Uzun süre oturmak, yere düşmek ve gebelik bu ağrılara neden olabilir. Belirtileri genellikle sert zeminde oturunca başlar ve bazen ağrıların şiddeti yükselebilir. Ağrı sadece kuyruk sokumu bölgesinde oluşur, bacağa veya vücuttaki herhangi bir yere yansımaz. Bu ağrılar çoğu zaman önemsenmediğinden ya da dile getirilmediğinden kronikleşip tedavisi zor hale gelebilir” diye uyarılarda bulunan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Akif Çaçan, halk arasında pöçük ağrısı olarak da bilinen kuyruk sokumu ağrılarına karşı önemli uyarılarda bulundu.



Dr. Öğr. Üyesi Çaçan, kuyruk sokumu ağrılarının genellikle kadınlarda görüldüğünü belirterek “Kuyruk sokumu ağrısı omurgamızın en alt kısmında bulunan üçgen şekilli 3 ila 5 omurgayı içeren koksiks kemiğinden kaynaklanan ağrıdır. Daha çok 40 yaş üstü kadınlarda görülen bu ağrılar çoğu zaman önemsenmediğinden ya da sosyal nedenlerden dolayı dile getirilemediğinden kronikleşip tedavisi zor hale gelebilir” şeklinde konuştu.

GEBELİK AĞRIYA ZEMİN HAZIRLAR

Kuyruk sokumu ağrılarının sık olma nedenlerine işaret eden Dr. Öğr. Üyesi Çaçan, şu bilgileri açıkladı:

"Kuyruk sokumu ağrılarının nedenleri arasında uzun süre oturmak, yere düşmek ve gebelik bulunmaktadır. Diğer nedenlerden biride idiopatik yani sebebi tam olarak anlaşılamayandır. Bunun yanında kabızlık, enfeksiyon, kıl dönmesi, hemoroid, tümör, jinekolojik nedenler, pelvik taban bozukluğu, koksiks ucunda çıkıntı olması gibi durumlar da bu ağrıya neden olabilir. Kuyruk sokumu ağrılarının belirtileri genellikle sert zeminlerde oturunca başlar ve bazen ağrıların şiddeti çok yüksek olabilir. Ağrı sadece kuyruk sokumu bölgesinde oluşur bacağa veya vücuttaki herhangi bir yere yansımaz. Ağrı cinsel ilişki sırasında, dışkılama veya hızlı şekilde ayağa kalkarken oluşabilir."

TEDAVİDE NELER CİDDİ FAYDA GETİRİR?

Dr. Öğr. Üyesi Çaçan, hastalığın tanısında ilk basamağın fiziki muayeneden geçtiğini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Fiziki muayenede kuyruk sokumuna dokunmakla şiddetli bir ağrı oluşabilir. Ağrı kuyruk sokumunun en ucunda veya eklem bölgesinde olabilir. Muayene sonrasında hastadan dinamik röntgen istenip kuyruk sokumunun hareketliliği değerlendirilir. İleri derece hareket varsa dengesizlik mevcuttur. Röntgende ağrıyı açıklayacak bir patoloji yoksa MR veya Bilgisayarlı Tomografi gerekebilir. Kuyruk sokumunun tedavi sürecini geciktirecek ekstra ağrı yapacak somut bir hastalık varsa gerekli müdahaleler yapılır. İlk basamak olarak tedavide uzun süre aynı pozisyonda oturmamak, iş ergonomisi, ağır kaldırmamak gibi yaşam tarzı değişiklikleri yapılmalıdır. Oturma minderleri, sıcak su banyoları önerilebilir. Fayda görülmediğinde medikal tedavi uygulanır. Geçmeyen ağrılar durumunda fizik tedavi, masaj, manipülasyon uygulamaları veya lokal enjeksiyonlar yapılabilir. Ayrıca skopi eşliğinde sinir blokajları da tedavide ciddi fayda sağlayabilir. Bu tür koruyucu yöntemlerin hiç birinden fayda sağlanamazsa cerrahi olarak kuyruk sokumu kemiği çıkarılır. Cerrahi sonrası iyileşme dönemi de ortalama 4 ila 6 ay sürebilir."





DHA