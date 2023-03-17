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Gece başlayan diş ağrısını geçiriyor. Bir tutamı bile kesmek için yeterli oluyor

Önerilen hindistan cevizi ve karanfil karışımın gece başlayan diş ağrılarını kestiğinin bildirilmesi dikkat çekti.

Haber Giriş: 17 Mart 2023 Cuma - 13:09
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Gece başlayan diş ağrısını geçiriyor

Gece başlayan diş ağrısını geçiriyor. Bir tutamı bile kesmek için yeterli oluyor
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Halk TV’de yer alan haber göre; Diş ağrısı, vücudu yerden yere vurduran ve şiddeti nedeniyle uyku uyutmayan bir ağrı olduğu biliniyor.

Çoğu hastalığın ağrısına dayanılırken, diş ağrısına dayanmak belki de kimsenin harcı olmuyor. Özellikle gece bağlayan ve doktora gitmek için uygun zamanı olmayanlar için bu 2 malzemeli yöntemle diş ağrısını anında kesebilirsiniz.

Peki diş ağrısına hızlı etki eden bu yöntemde neler var?

Gece uyutmayan, gün içerisinde oradan oraya oturmanıza sebep olan, hatta başınızı duvara vurduracak denli zorlayan diş ağrısının öncelikli çözümü, diş doktoruna gitmek. Çürük diş, apse ya da pek nedene bağlı olarak diş ağrısıyla baş başa kalabilirsiniz. Bu ağrılara maruz kalmadan önce de diş hekimine düzenli olarak kontrole gitmenizi ve gerekli tetkiklerin yaptırılması önerildi.

Florür oranı diş hekimleri tarafından onaylanan diş macunları ve yumuşak bir diş fırçasıyla, günde iki kere diş fırçalamayı ihmal etmemelisiniz. Tabii bazen her şeye dikkat etseniz de diş ağrısına maruz kalabilirsiniz. Bu durumda diş doktoruna görünmeden önce bazı tavsiyelere uymak gerekebilir.
Gece başlayan bir ağrı olduğunda hemen doktora gidemiyorsanız ya da doktora gidene dek bu ağrıdan kurtulmak istiyorsanız bu yöntemle ağrınız dinebilir. Doğal ve pratik bu yöntemler dakikalar içinde ağrınızdan kurtulabilirsiniz.

DİŞ AĞRISINA İYİ GELEN 2 MALZEMELİ YÖNTEM…

Birdenbire ortaya çıkan ve yoğun iş temposundan dolayı dişçiye gitmekte zorlandığınızda diş ağrısına nasıl bir yöntem uygulanabilir diyorsanız mucizevi 2 malzeme şunlar:

Yarım yemek kaşığı hindistan cevizi yağı

Yarım yemek kaşığı öğütülmüş karanfil

NEDEN BU MALZEMELERİ TERCİH EDİYORUZ?

Karanfilin ağrı kesici bir etkiye sahip olan öjenol içerdiğini söyleyebiliriz. Antiseptik olan öjenol, ağrı için etkili bir yol. Bu etken madde, aynı zamanda diş uzmanları tarafından lokal anestezi yöntemlerinde de kullanılıyor ve diş etini uyuşturmak için yarar sağlıyor.

Hindistan cevizi yağının, mutlaka doğal olması gerekiyor. Bu yağın içeriğinde de kaprik asit ve laurik asit bulunuyor. Viral ve bakteriyel enfeksiyonların önlenmesinde bu iki asitten yararlanmak mümkün.

MALZEMELERİ NASIL HAZIRLAYALIM?

Yarımşar yemek kaşığı hindistan cevizi yağı ve öğütülmüş karanfili ufak ve derin bir kaseye alın ve bu iki malzemeyi karıştırın.

Hazırladığınız karışımı, kulak çubuğu yardımıyla ağrının olduğu yere sürün.

Bir süre böyle bekleyen karışımın ağrıyı kestiğini ya da hafiflettiğini göreceksiniz.

Bu yöntemin geçici olarak ağrınızı geçireceğini ve mutlaka diş hekimine görünmeniz gerektiğini de önemle vurguluyoruz.
 

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