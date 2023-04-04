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İkiye katlanıyor. Turşu suyu ve bal karışımının mucize faydaları

Turşu suyunun faydalarının saymakla bitmiyor. Turşu suyuna balın katılmasıyla birlikte bu faydalar ikiye katlanıyor.

Haber Giriş: 4 Nisan 2023 Salı - 16:48
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Turşu suyu ve bal karışımının mucize faydaları

İkiye katlanıyor. Turşu suyu ve bal karışımının mucize faydaları
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Kimi zaman tek kimi zaman da şalgam suyuyla içilen turşu suyunun içine bal katmayı denemiş miydiniz? Turşu suyuna katılan bal, tatlı ve ekşi olmalarından dolayı kulağa çok hoş gelmese de sağlık üzerindeki etkisini duyunca çok şaşıracaksınız.

İşte turşu suyu ve bal ikilisinin faydaları... 

TURŞU SUYU VE BAL KARIŞIMI FAYDALARI…

İnsanların özellikle ilerleyen yaşlarında kas ve kemik tutulmalarını engellemek için kan seviyesinin ve kalsiyum oranının dengeli olması şarttır.

Turşu suyunda bol miktarda bulunan kalsiyum, bunu engeller. İçerisine bal eklendiğinde ise etkisi 2 katına çıkar.

Özellikle yağlı yemeklerden sonra yaşanan mide ekşimesi gibi rahatsızlıkları önler.

Soğuk havalarla beraber artan faranjit gibi rahatsızlıklara antibiyotik etkisi yapar. Düzenli tüketildiğinde kuru öksürüğü önler.

Yemek borusunda bulunabilen kanserli hücrelerin azalmasına yardımcıdır. Bağışıklığı güçlendirirken, aynı zamanda kış hastalıklarını da engeller.

İçeriğinde bulunan yüksek miktardaki antibakteriyel sayesinde bağırsak ve midede fazlaca bulunan toksinleri idrar yolu ile atar.

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