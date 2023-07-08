Gece yatmadan önce ağzınızı bantlayıp yatın. Mucizevi faydalarına inanamayacaksınız

Posta’da yer alan habere göre; Son günlerde insanlar sosyal medyadan dikkat çeken bir formülü çokça izliyor.

Gece yatmadan önce ağzınızı banlayıp uyursanız mucize faydaları ortaya çıkıyor.

Ayrıca uzmanlar, genel olarak burundan nefes almanın çok daha sağlıklı olduğunu ifade etti.

İŞTE O FAYDALAR…

-Uyku kalitesini artırır

-Enerji seviyelerini artırır ve genel sağlığı iyileştirir.

-Ağız ve diş sağlığını korur.

-Horlamayı azaltır.

NASIL YAPILIR?

Yumuşak, cilt dostu bir bant seçin: Ağız bantlama için uygun bir bant seçmek son derece önemli.

Cilde zarar vermeden kolayca çıkarılabilen mikropor bantlar bunun için en uygunu

Yüzünüzü temizleyin: Yatmadan önce yüzünüzü temizleyerek cildinizi yağ ve kirlerden arındırın.

Cildin temiz olması bandın daha iyi yapışmasını sağlayacaktır.

Bandı kesin: Uyku sırasında ağızınızı kapatmak için kullanacağınız bandı, yaklaşık 10-15 cm uzunluğunda kesin. Bandın genişliği, rahat bir şekilde ağızınızı kapatabileceğiniz kadar olmalıdır.

Bandı yapıştırın: Uyumadan önce ağızınızı kapatmak için bandı üst dudak ile alt dudak arasına yerleştirin. Bandı hafifçe bastırarak cilde yapıştırın. Aşırı sıkı olmamasına dikkat edin; gece uyurken sizi rahatsız etmemesi uyku kalitesi açısından son derece önemli.