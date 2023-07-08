Ölümcül hastalıklara savaş açıyor. Mucize besinin faydaları saymakla bitmiyor. Uyurken kas yaptırıyor

Editör: Ersoy Özdem

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan lor peynirinin mucize faydaları dikkat çekti.

LOR PEYNİRİ NEDİR?

Kahvaltılarda sıklıkla tükettiğimiz peynirler, ülkemizin hemen her bölgesinde üretilen süt ürünleridir. Kalsiyum deposu olan peynir ürünleri, farklı tuz oranları ve aromaları sayesinde her yaştan insanın tüketebileceği gıda maddesidir.

LOR PEYNİRİNİN FAYDALARI

- Lor peynirinin içinde bulunan serum protein tüm vücut ve kas proteinlerinin daha fazla sentezlenmesini sağlıyor.

- Kanser hücrelerini yok eder. Birçok hastalığa karşı vücudu korur.

-İnsülin direncini engellemeye yardımcıdır. Kalp ve damar sağlığını tehdit eden insülün direncinden sakınmak kardiyovasküler sistem için önemlidir.

- İnek sütünden üretilir. Buna karşın alerjik bir reaksiyon göstermez.

-İçinde serum proteini bulunur. Serum proteini kasları daha fazla güçlendirir ve korur. Bunu sonucunda fazla egzersiz yapan kişilerde kas ağrısı oluşmaz. Bundan dolayı vücut geliştiren kişilerin sıklıkla tercih ettiği bir besin kaynağıdır.

-Doyurucu özelliği fazla olduğu için lor peyniri diyet tutan kişilerin olmazsa olmazıdır. Ayrıca ramazan ayında tok tuttuğu için önerilir.

-İçindeki yüksek miktarda bulunan vitamin ve mineraller sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir.

-Kemik yapısını güçlendirir ve kemik erimesi ihtimalini azaltır.

LOR PEYNİR NASIL ÜRETİLİR?

Lor peyniri çiğ inek sütünden yapılır. Lor yapımı için kaynamış süte limon suyu atılır. Kaynamaya devam ettikten sonra tahta bir kaşık yardımıyla parça parça bölünür. Bölünen peynir soğumaya bırakılır soğuduktan sonra lor parçaları dibe çöker peynirin suyu üste kalır. Temiz bir bez yardımıyla peynir süzülür. Uzunca süzüldükten sonra tuzlama işlemi yapılır isteğe göre tuzsuz üretmekte mümkündür. Birkaç gün lor peyniri sızdırma işlemi yapılır ve tüketim aşamasına geçilir.

LOR PEYNİRİ NASIL YENİR?

Sütün en saf hali lor peyniri, çiğ olarak tüketilebileceği gibi pişirilerek de sofralarda yer alabilir.

Baharatlarla karıştırılarak, zeytinyağı ile beraber kahvaltılarda yenebilen peynir, yufkanın içine

konularak böreklere eşlik edebilir.

Hamur işlerinde peynir sevenlerdenseniz çörek ve poğaçaları lorla tatlandırabilirsiniz.

Ayrıca mevsim yeşilliklerinden hazırlanan salatalara da lor eklenebilir.

Kuru meyveler kadar taze çilek, nar gibi meyvelerin de eklenebileceği peynirli salatalar nar ekşisi ile aromalandırılır. Makarnanın içine konulabilen, pizzaları tamamlayan lor peyniri içeriği ile karbonhidrat deposu gözlemeleri de protein açısından zenginleştirir.

Maydanoz, biberiye gibi yeşilliklerle renklendirilebilen lor peyniri, Trakya’ya özel tatlılarda da kendine yer bulabilir. Lor tatlısı olarak bilinen yiyecek süt ve nişasta ile hazırlanır, afiyetle yenir.

Ek gıdaya geçiş döneminden itibaren bebekler için de uygun olan lor peyniri, bebeklere ölçülü miktarda verilir.

Eğer bebeğinizin ek gıda beslenmesi tam olarak açıldıysa, lor peynirini kullanarak krep ve omlet hazırlayabilirsiniz.

Blw yöntemiyle lor peynirini bebeğinize yedirirken biraz zorluk yaşayabilirsiniz. Bunun için farklı besinlerin içinde yedirmeniz daha iyi olacaktır.

Bebeklerin kas ve beyin gelişimi için etkili olan lor peyniri, süt alerjisi olmayan herkes için uygun ve lezzetli bir besindir.