Osmangazi Köprüsü 'nün maliyeti 1 milyar 418 milyon dolar. Geçiş garantisi için 1 milyar 275 milyon dolar ödendi. Yıllarca da ödenecek

“Devletin kasasından bir kuruş çıkmadan” yapıldığı iddia edilen ancak geçiş garantisi verilen Osmangazi Köprüsü’yle ilgili skandalalar bitmiyor. Birgün’den Hüseyin Şimşek’in haberine göre, Osmangazi Köprüsü’nün araç geçiş sayısı uzun bir dönem "ticari sır" gerekçesiyle açıklanmamıştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu 55 milyon 500 bin araç olarak geçiş sayısını açıklandı.

1 MİLYAR 275 MİLYON DOLARI GEÇİYOR

CHP Enerji Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, günlük 40 bin araç geçiş garantisiyle inşa ettirilen Osmangazi Köprüsü’nün kamuya yükünün güncel kura göre 23 milyar 115 milyon 750 bin TL’ye ulaştığını ifade ederek, “1 Temmuz 2016 yılından bu yana 40 bin araç geçiş garantisi verilen köprüden açıldığı günden 10 Ağustos’a kadar 89 milyon 240 bin aracın geçmesi gerekiyordu. 33 milyon 740 bin araç geçiş yapmamış. Garanti ücreti hiç artmasa ve vatandaşın ödediği geçiş ücreti ile garanti ücreti arasındaki fark yok sayılsa bile Osmangazi Köprüsü’nün bugüne kadar kamuya oluşturduğu yük, 1 milyar 275 milyon doları geçiyor. Bu da hemen hemen köprünün maliyetine denk geliyor” dedi.

Akın, “Devletin kasasından tek kuruş çıkmadan inşa edilecek” denilerek ve araç geçiş garantisi verilerek yaptırılan projelerin tamamının aynı durumda olduğunu bildirdi.

"İKTİDAR 55 MİLYON 500 BİN SAYISINI BÜYÜK BİR BAŞARIYMIŞ GİBİ DUYURUYOR"

CHP’li Akın, şunları dile getirdi: “Osmangazi Köprüsü’ne verilen garanti tutarı, araç başına 35 dolar artı yüzde 8 KDV. Bu tutarın ABD enflasyonuna göre arttığı da kmuoyuna yansıdı. Üstelik Türk Lirası’ndaki değer kaybı nedeniyle vatandaşın ödediği köprü ücreti ile garanti tutarı arasında da çok büyük fark var. İktidar sözcüleri ya matematik bilmiyor ya da bile bile kamuoyunu zarar ettirmeyi tercih ediyorlar. Biz, yatırımlara değil, işte bu mantık dışı dövizle verilen garantilere karşıyız. İktidar, 55 milyon 500 bin sayısını büyük bir başarıymış gibi duyarak açıklıyor ancak gerçekler ortada. Köprünün maliyetinin 1 milyar 418 milyon dolar olduğu dikkate alındığında, güncellenen garanti tutarı ve ücret farkı hesaba da katıldığında verilen garantinin altı yılda bir köprü maliyeti oluşturduğunu görüyoruz. Üstelik Osmangazi Köprüsü 2035 yılına kadar daha 13 yıl boyunca garanti kapsamında işletilecek. İktidara çağrımız döviz garantileri derhal Türk Lirası’na çevrilmeli ve garantili bütün otoyol ve köprülere ilişkin veriler kamuoyuna açıklanmalı.”

ZARAR ETTİKLERİNİ AÇIKLAMIŞLARDI

Osmangazi Köprüsü ve İzmir Otoyolu’nda herkes zarara girdi. Sözleşmesi imzalandığı günden bu yana eleştirilerin hedefinde olan Osmangazi Köprüsü ve İstanbul-İzmir Otoyolu’nun işleten konsorsiyumun 3 büyük ortağından biri olan Nurol İnşaat isyan bayrağını çekti. Dünya Gazetesi Yazarı Vahap Munyar’a önemli açıklamalarda bulunan şirketin başkan yardımcısı Oğuz Çarmıklı, “2021 yılında 50 milyon dolar zarar ettik. Bu yıl zararımız 100 milyon doları aşabilir” dedi. Çarmıklı, bugün gelinen noktada Osmangazi Köprüsü ve İzmir Otoyolu işletmesinden (Otoyol Yatırım ve İşletme A.Ş.) çekilmeyi düşündüklerini Munyar’a şöyle aktardı:

“Yatırdığımız 400 milyon doları veren çıkarsa, 2036’ya kadar devam edecek olan işletme hakkımızı devrederiz.”

"50 MİLYON DOLAR ZARAR ETTİK"

İstanbul-İzmir Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü’nü yapıp işleten konsorsiyumun üç büyük ortağından biri Nurol İnşaat’ın başkan yardımcısı Oğuz Çarmıklı, Hazine’den garantisinin 40 dolar (711 TL) olduğu ve araç başı 15 dolar (266 TL) aldıkları İzmir otoyolundan zarar ettiklerini söylemişti.

ERDOĞAN KAZANÇ ELDE EDECEĞİZ DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz gün yapılan Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Osmangazi Köprüsü ile İzmir-İstanbul Otoyolu'ndan 140 milyon lira kazanç elde edildiğini açıklamıştı. Ancak, Erdoğan'ın 140 milyon kazanç sağlandı dediği köprü için şirkete 346 milyon lira ödeneceği ortaya çıkmıştı.