Geleceğe Dönüş filminin yıldızı yaşadıklarını açık açık anlattı. Son hali şaşırttı. Kendisiyle anılan 30 yıldır yaşadığı hastalığa karşı uyardı

Mynet’in haberine göre; Geleceğe Dönüş filmiyle unutulmazlar arasına adını yazdıran Michael J. Fox, Parkinson hastalığının en ünlü ve etkili yüzlerinden biri olduğu biliniyor.

Yaklaşık 30 yıldır Parkinson ile yaşayan oyuncu, verdiği bir röportajda Parkinson hastalığının görmezden gelinmemesi gereken belirtilerini kendi yaşadıkları üzerinden anlattı. Oyunculuk kariyerini konuşma sorunu devam etmesini imkânsız hale getirdiğinde noktalamıştı.

“BU BENİM HAYATIMIN BİR PARÇASI”

Michael J. Fox, “30 yıldır Parkinson hastasıyım... Sanırım bu benim hayatımın bir parçası, ne ve kim olduğum bazen bir mücadeleye dönüşüyor. Yalan söylemeyeceğim, kalkıp hazırlanmak ve çıkmak gerçekten zor dünyada (bazı günlerde)" dedi.

Fox, “Berbat günler var, (ama) sadece bunu atlatacağıma dair bir anlayış var. Her an, bir seçeneğin var: Bu anın üstesinden gelemem ya da bu anın üstesinden gelebilirim” ifadelerini kullandı.

Geleceğe dönüş oyuncularının son hali:

PARKİNSON BELİRTİLERİ…

-Konuşma sorunu

- Titreme ve seğirme

-Yürüme zorluğu

-Hafıza sorunları

- Yavaş hareket etmek