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Levent Göktaş'ın yakalandıktan sonra ilk görüntüsü

Emniyet Genel Müdürlüğü, İnterpol Daire Başkanlığı’nın talebi üzerine hakkında kırmızı bülten çıkarılan, Dr. Hablemitoğlu suikastı zanlılarından firari emekli albay Mustafa Levent Göktaş Bulgaristan Svilengrad'de yakalandı. Göktaş'ın ilk görüntüsü ortaya çıktı.

Haber Giriş: 2 Eylül 2022 Cuma - 10:59
Son Güncelleme: 2 Eylül 2022 Cuma - 11:17
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Levent Göktaş'ın yakalandıktan sonraki ilk görüntüsü ortaya çıktı

Levent Göktaş'ın yakalandıktan sonra ilk görüntüsü
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Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol Daire Başkanlığı'nın talebi üzerine hakkında kırmızı bülten çıkarılan, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastı zanlılarından firari emekli albay Mustafa Levent Göktaş, Bulgaristan'ın Svilengrad şehrinde yakalandı.

Ankara'da evinin önünde 2002 yılında suikasta uğrayan akademisyen Necip Hablemitoğlu soruşturma dosyası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından incelendi. Suikastın olduğu güne ilişkin tanık ifadeleri yeniden alındı. Tüm şüphelilere ilişkin HTS kayıtları incelendi. Olayla ilgisi olabilecek şüphelilere ulaşıldı. Bu kapsamda Ukrayna'da firari olan Nuri Gökhan Bozkır hakkında İnterpol araması çıkartıldı.

Bozkır, Milli İstihbarat Teşkilatının operasyonuyla Türkiye'ye getirildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Nuri Gökhan Bozkır ile birlikte diğer şüphelilere yönelik de tespitler yaptı. Dönemin Özel Kuvvetler Komutanlığında MAK Alay Komutanı olan suikastın planlayıcısı olduğu iddia edilen Mustafa Levent Göktaş hakkında "tasarlayarak öldürme" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliğince yakalama emri çıkarılmıştı.

İLK GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

PASAPORTUNDAKİ GÖRÜNTÜSÜ

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Oğuzhan
2.09.2022 11:24
İnterpol üzerinden yakalandı deniliyor güzel , feto terör örgütleri neden interpol tarafından yakalanıp T.C neden teslim edilmiyorlar . iş akp'ye dayanıyorsa interpol çalışmaz .  
 
nedim
2.09.2022 11:05
Erdoğan 'ın sedat peker ve arkasındaki güce karşı hamlesi başlıyor.  
 
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