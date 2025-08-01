‘Geleceğe Mektuplar’ zirveye yerleşti

Dijital platformlarda 21-27 Temmuz haftasında en çok izlenen diziler ve filmler belli oldu.

Box Office Türkiye verilerine göre, Netflix Türkiye’de televizyon kategorisinde Gökçe Bahadır, Onur Tuna, Selin Yeninci gibi isimlerin rol aldığı ‘Geleceğe Mektuplar’ açılışını zirvede gerçekleştirdi. Film kategorisinde, Jason Statham’lı aksiyon filmi ‘Meg 2: Çukur’ (Meg 2: The Trench) artış trendini sürdürerek liderlik koltuğuna oturdu. Prime Video’da televizyon kategorisinde ‘Bulutların Üstünde’ (Head Over Heels) liderliğe yükseldi. Film kategorisindeyse, sinemalarda 500 bini aşkın seyirci tarafından izlenen ‘İllegal Hayatlar: Meclis’ platformdaki açılışını ilk sırada yaptı.

Disney Plus’ta televizyon kategorisinde ‘Aşkı Hatırla’, 6. haftasında da zirvede yer aldı. Film kategorisinde ise, animasyon türünün kült filmlerinden King’in live action uyarlaması ‘Mufasa: Aslan Kral’ (Mufasa: The Lion King) artış trendini sürdürerek liderliğe yükseldi.

‘Yolu Sevgiden Geçenler’ buluşuyor

Türk Pop Müziği’nin unutulmaz ismi Kayahan’ın şarkıları, sahnelerde can bulmaya devam ediyor. Kayahan’ın şarkıları ile yoğun bir konser turnesi hazırlanıyor.

Büyük ustanın eserlerini, Deniz Seki, Emre Altuğ, İpek Açar, Suat Suna seslendirecek. Şarkılara şef Alper Kömürcü yönetimindeki İstanbul Akademi Senfoni Orkestrası eşlik edecek. ‘Yolu Sevgiden Geçenler’ sloganıyla çıkılan özel konser turnesinin ilk durağı sanatçının doğum yeri olan İzmir olacak. Ment Event Organizasyonu’nun aracı olduğu bu önemli konser projesinin biletleri satışa çıktığı andan itibaren, müzikseverler tarafından yoğun ilgi ile karşılandı.

Turnenin durağı, 20 Ağustos’ta İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu, 21 Ağustos’ta Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu, 3 Eylül’de Antalya Açıkhava Sahnesi ve 1 Ekim’de Ankara Oran Açıkhava Sahnesi olacak.

Feshane’de sinema akşamları sürüyor

İstanbul’un en büyük kültür, sanat ve etkinlik alanı Artİstanbul Feshane’de ücretsiz sinema akşamları Ağustos ayında da devam ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Dairesi Başkanlığı (İBB Kültür) tarafından düzenlenen program kapsamında her Cumartesi günü çocuklar için muhteşem animasyonların, büyükler içinse zamansız klasiklerin ve kült filmlerin gösterimleri gerçekleşiyor.

‘Çocuk Düşleri’nin yanı sıra her hafta bir türe odaklanan ‘Dün Gibi’, ‘Bir Tane Daha’, ‘Zamansız Klasikler’ ve ‘Yıllar Geçse De’ konseptleriyle gerçekleşen gösterimlerin ücretsiz biletleri, İstanbul Senin uygulaması üzerinden temin edilebilecek.