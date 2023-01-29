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Mustafa Sarıgül'den Altılı Masa'ya aday çağrısı

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Vatandaşımızın beklentisi artık son noktaya kadar geldi. 6'lı masa yarın, öbür gün değil 1 saat sonra adayını mutlaka açıklamalı ve toplumdaki beklentilere mutlaka cevap vermelidir" dedi.

Haber Giriş: 29 Ocak 2023 Pazar - 16:36
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Sarıgül'den Altılı Masa'ya aday çağrısı

Mustafa Sarıgül'den Altılı Masa'ya aday çağrısı
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TDP Genel Başkanı Sarıgül, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Eskişehir'e geldi. Eskişehir Kapalı Cezaevi önünde gazetecilere de açıklama yapan Sarıgül, NATO'nun bağımsız olmadığını ve işlevini yitirdiğini söyledi. Sarıgül, "NATO, özgür değildir. NATO, özellikle komşumuz Yunanistan'da orantısız bir şekilde silahlanmaktadır. NATO, artık Amerika'nın bir aparatı haline gelmiştir. Bakıyorsunuz NATO, Yunan adalarında müthiş bir şekilde silahlanıyor ama aynı silahları 20 kilometre taraftaki Türkiye'ye getirmiyor. NATO; bağımsızlığını, işlevini yitirmiştir. NATO, NATO üyesi ülkelere eşit olarak davranmamakta, Amerika'nın aparatı olma durumundadır. Parlamentodaki bütün siyasi partileri göreve çağırarak, mutlaka gizli oturum ile NATO'nun karanlık emellerini ve NATO'nun Amerika'nın aparatı ve oyuncağı olduğunu konuşmamız lazım. NATO konusunu Türkiye olarak tekrar gözden geçirmemiz lazım. NATO'nun Türkiye'ye faydası olmaz. Çünkü NATO artık Amerika'nın talimatını alan bir teşkilat durumundadır. Şunu hiçbir zaman unutmamak lazım ki ayıdan post Amerika'dan da dost olmaz" dedi.

"1 SAAT SONRA ADAYINI AÇIKLAMALI"

Gazetecilerin sorusu üzerine 6'lı masanın henüz cumhurbaşkanı adayını açıklamadığını hatırlatan Sarıgül, "Cumhurbaşkanlığı seçimlerine çok az bir süre kaldı. Artık muhalefet partileri özellikle de Altılı Masa’nın adayını bir an önce açıklanması lazım. Altılı Masa’da yemekler soğumaya başladı. Vatandaşımızın beklentisi artık son noktaya kadar geldi. Altılı Masa yarın, öbür gün değil 1 saat sonra adayını mutlaka açıklamalı ve toplumdaki beklentilere mutlaka cevap vermelidir" diye konuştu.


 

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Gurbetçi
29.01.2023 16:59
Ne komik adam bu ya 😂 demek bir saat içinde ha. Kim ve kimler için duymak istiyorsun bay mustafa ?  
 
Sedat dalokay
29.01.2023 16:53
Bir türlü dikiş tutturamadın birader bırak artık ordan burdan avanta kaparım da yolumu bulurum sevdalarını bu ayaklardan paça olmuyor hala ne diye çarpınıp duruyorsun  
 
Hakyemez💂‍♂️🇹🇷🇹🇷✌
29.01.2023 16:48
Heyy sarıgül sen kendi işine bak senin yerin mafya ve çetelerin miting yaptığı hapisten cıkardığı cumhur itifakının yanidir hamdolsun  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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