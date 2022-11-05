Gelecek Partisi lideri Davutoğlu'ndan Erdoğan'a flaş başörtüsü videosu

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabından yayınladığı video ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek, "Yapma Sayın Erdoğan, başörtüsünü referanduma götürme. Başörtüsü bir gollük pas değildir. Yazık olur Sayın Erdoğan" dedi.

Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, "Gün temiz siyaset için gemileri yakma günüdür! Gün yasaklar ve baskılar karşısında hakikati en gür sesle haykırma günüdür. Gelecek Partisi bu haykırışın sesi, ülkemizin yeni nefesidir" başlığı ile yeni bir video paylaştı.

Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, twitter hesabından yayınladığı video ile Erdoğan'a seslenerek, "Referanduma götürerek istismar etme derdinde. Teklifin sahibi olan ana muhalefete partisi ile görüşerek sorunu TBMM'de külliyen çözmek yerine HDP'ye heyet göndermek neyin nesi Allah aşkına?" dedi.