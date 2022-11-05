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Gelecek Partisi lideri Davutoğlu'ndan Erdoğan'a flaş başörtüsü videosu

Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, Erdoğan'a sosyal medya hesabından yayınladığı video ile seslendi.

Haber Giriş: 5 Kasım 2022 Cumartesi - 22:48
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Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, Erdoğan'a sosyal medya hesabından yayınladığı video ile seslendi

Gelecek Partisi lideri Davutoğlu'ndan Erdoğan'a flaş başörtüsü videosu
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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabından yayınladığı video ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek, "Yapma Sayın Erdoğan, başörtüsünü referanduma götürme. Başörtüsü bir gollük pas değildir. Yazık olur Sayın Erdoğan" dedi.

Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, "Gün temiz siyaset için gemileri yakma günüdür! Gün yasaklar ve baskılar karşısında hakikati en gür sesle haykırma günüdür. Gelecek Partisi bu haykırışın sesi, ülkemizin yeni nefesidir" başlığı ile yeni bir video paylaştı.

Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, twitter hesabından yayınladığı video ile Erdoğan'a seslenerek, "Referanduma götürerek istismar etme derdinde. Teklifin sahibi olan ana muhalefete partisi ile görüşerek sorunu TBMM'de külliyen çözmek yerine HDP'ye heyet göndermek neyin nesi Allah aşkına?" dedi.

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Ankaralı
5.11.2022 22:54
Teklifin sahibi olan ana muhalefete partisi ile görüşerek sorunu TBMM'de külliyen çözmek yerine.Davutoğlu sen bir zavallısın.Hem de çok zavallı ve siyaset için inancını da bozmuşsun.Anayasa şart  
 
Hasan
5.11.2022 22:53
Beyhude GÜNDEM değiştirme çabaları...Tek sorun BAŞÖRTÜSÜ MÜ... Kim takar başörtüsünü, kim isterse, o zaman KİME NE...  
 
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