AKP'nin başörtüsü teklifi imzaya açıldı. Grup Başkanvekili açıkladı

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin tarafından yapılan açıklamada “Başörtüsü ile ilgili anayasa değişiklik teklifini Cumhur İttifakı olarak bugün imzaya açtık. Haftaya Meclis Başkanlığı’na sunacağız” denildi.

BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ SONRASI GÜNDEME ALINMASI BEKLENİYOR

Hazır hale getirilen teklifin, haftaya TBMM Başkanlığı'na sunulması bekleniyor. Ancak bütçe görüşmeleri nedeniyle aralık ayının 16'sından sonra ele alınması bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından yayınladığı videoda başörtüsüne yönelik çağrı yapmasıyla başlayan tartışmalar başlamıştı. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü adımına el yükselterek Anayasa çağrısıyla karşılık veren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise Anayasa teklifini Meclis'e kadar getirtmişti.

Ardından iktidar heyeti, muhalefet partilerini ziyaret etmiş ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bu konu hakkında bilgi vermişti.