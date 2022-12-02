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  • AKP'nin başörtüsü teklifi imzaya açıldı. Grup Başkanvekili açıkladı

AKP'nin başörtüsü teklifi imzaya açıldı. Grup Başkanvekili açıkladı

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, başörtüsü teklifini Cumhur İttifakı olarak imzaya açtıklarını açıkladı.

Haber Giriş: 2 Aralık 2022 Cuma - 17:23
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AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin başörtü teklifini imzaya açtıklarını açıkladı

AKP'nin başörtüsü teklifi imzaya açıldı. Grup Başkanvekili açıkladı
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AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin tarafından yapılan açıklamada “Başörtüsü ile ilgili anayasa değişiklik teklifini Cumhur İttifakı olarak bugün imzaya açtık. Haftaya Meclis Başkanlığı’na sunacağız” denildi.

BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ SONRASI GÜNDEME ALINMASI BEKLENİYOR

Hazır hale getirilen teklifin, haftaya TBMM Başkanlığı'na sunulması bekleniyor. Ancak bütçe görüşmeleri nedeniyle aralık ayının 16'sından sonra ele alınması bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından yayınladığı videoda başörtüsüne yönelik çağrı yapmasıyla başlayan tartışmalar başlamıştı. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü adımına el yükselterek Anayasa çağrısıyla karşılık veren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise Anayasa teklifini Meclis'e kadar getirtmişti.

Ardından iktidar heyeti, muhalefet partilerini ziyaret etmiş ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bu konu hakkında bilgi vermişti.

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FG
2.12.2022 18:26
Bu türban olayı artık sakız oldu, vatandaşı bıktırdı. İnsanların sorunu türban değil, kimse ona karışmıyor. Herkez dinini istediği gibi yaşıyor. İnsanların derdi açlık. Mecliste bunu çözün.  
 
67 yaşında bir MHP li
2.12.2022 18:22
MHP imzalarsa bir daha oy vermeyeceğime yemin edeceğim.  
 
Konu başörtüsü herşey güllük gulustanlik
2.12.2022 18:17
Sn mv kimsenin başörtüsü ile bir derdi yok isterseniz sığınmacı konusunu getirin meclise herkes düşmüş geçin derdine sizin tuzunuz kuru ballı maaşlar  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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