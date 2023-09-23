Gelecek Partisi’nden ‘AKP ile ittifak olabilir’ açıklaması. Davutoğlu dün yeşil ışık yakmıştı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamalarla adeta AKP'ye yeşil ışık yaktı. Davutoğlu, Millet İttifakının dağıldığını söyledi. Bu açıklamanın hemen ertesinde Gelecek Partisi'nden "AKP ile ittifak olabilir" çıkışı geldi.

KAYNAK: ANKA
Gelecek Partisi’nden ‘AKP ile ittifak olabilir’ açıklaması. Davutoğlu dün yeşil ışık yakmıştı

Halk TV’de Şule Aydın ve Kürşad Oğuz’un programı İki’ye katılan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu şöyle konuştu:

“İktidarın tutumuna da bakacağız. Eski kabineyle, bugünkü kabine arasındaki farkı herkes görüyor, bir bakacağız. Ne yapıyorlar? Kimseye kapıyı kapatmayız, kimseye peşin destek vermeyiz.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Türk milletinin nihai tecelligahı, iradesidir. Orada olan her milletvekili saygındır. Ne zamana kadar? Yanlış bir şey yapana kadar. Dolayısıyla şu an 1 Ekim'den itibaren orada Saadet-Gelecek grubu birlikte iktidarı en kararlı şekilde eleştireceğiz. Ama aynı zamanda her partiyle görüşmeler yapacağız.”

“Yerelde Gelecek Partisi, tüm partilere AKP de dahil olmak üzere açık, işbirliği yapmaya hazır mı?” sorusuna Davutoğlu, “Tabii tabii. Konuşabiliriz” yanıtını verdi.

GELECEK PARTİSİ ESKİŞEHİR İL BAŞKANINDAN "AKP İLE İTTİFAK OLABİLİR" AÇIKLAMASI

Yerel seçimlerde AKP ile de ittifak yapabileceklerini söyleyen Gelecek Partisi Eskişehir İl Başkanı Mahir Sayın, "Evet çok eleştirdik AK Parti’yi. Şu an oluşmuş, oturmuş, kesinleştirdiğimiz bir durum yok. Fakat olabilir mi, evet AK Parti ile bile ittifak olabilir çünkü yerelin ülke gündemini çok değiştireceğine ben inanmıyorum. Onun için yerelde şehrin selameti için birliktelikler yapılabilir" diye konuştu.

Gelecek Partisi Eskişehir İl Başkanı Mahir Sayın, yerel seçimlerde yapılabilecek ittifaklara ilişkin açıklama yaptı. Gelecek Partisi’nin yerel seçimlerde kapısının herkese açık olduğuna dikkat çeken Sayın, yerel seçimlerde aday profiline göre AK Parti ile de ittifak yapabileceklerini ifade etti.

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"KİMİN ADAY OLDUĞUNA BAKIP ONA GÖRE KARAR VERME TARAFTARIYIM"

Mahir Sayın şunları söyledi:

"Ben net konuşurum. Ben açıkçası yerel seçimlerde Eskişehir’de aday profiline bakıp hangi partiden kimin aday olduğuna bakıp ona göre karar verme taraftarıyım eğer bir ittifak olacaksa. Buna AK Parti de dahil bunu söyleyebilirim. Evet çok eleştirdik AK Parti’yi. Şu an oluşmuş, oturmuş, kesinleştirdiğimiz bir durum yok. Fakat olabilir mi, evet AK Parti ile bile ittifak olabilir çünkü yerelin ülke gündemini çok değiştireceğine ben inanmıyorum.

Onun için yerelde şehrin selameti için birliktelikler yapılabilir. Yerelle ilgili çalışmalarımız var, devam ediyoruz. Tabi yasal süreç başlamadığı için biz resmi olarak deklere edemiyoruz. Bir iki ismimiz şu an var. Sahada da aktif bir şekilde çalışıyorlar.

Biz Saadet Partisi ile bir grup kurduk. Şöyle ilkesel bir karar alındı yerel seçimlerle alakalı. Bizim aday çıkardığımız yerde Saadet Partisi’nin aday çıkarmaması, onların aday çıkardığı yerde bizim onları desteklememiz gibi ilkesel karar çıktı. Detayları daha sonra netleşecek, kamuoyu ile paylaşılacak. Yerelde bekleyip görelim sadece aday profillerini görelim, bizim adaylarımızı görelim.

"İLLA BENİM ADAYIM OLSUN DİYE DİRETMEYİZ"

Biz şu konuda şu inadı yapmayız; ya illa benim adayım olsun diye diretmeyiz fakat çıkacak aday profili bizim aday profilimizden iyiyse adaylarımızla da konuşuruz, onların onayıyla başka bir aday desteklenebilir. Biz grup kursak da Saadet Partisi ayrı bir parti Gelecek Partisi ayrı parti. Kendi özgür kararlarımızı almakta bizim önümüzde bir bahis yok. Saadet Partisi’nin kararlarına saygı duyarız.

Fesih Bingöl’ün söylediği şey mantıklı çünkü onlar da biz yıllardır destekliyoruz. Hiçbir şey yok diyor. Bu konuda rahatsızlığını kibar şekilde dile getirmiş. Biz anlaşmayacağımız masaya bir şeylerin konmayacağı hiçbir kimseyle anlaşmayacağız.

Şu an detay vermek çok doğru değil. Çok güçlü olabileceğimiz yerlerde belki aday bizim olur. Birleşeceğimiz ya da ittifak yapacağımız partiler bizden bir şey talep eder, biz veririz. Aday profiline bağlı tamamen. Adayın güçlülüğüne bağlı.

Onların aday çıkaracağı, herhangi bir siyasi parti için söylüyorum bunu, çıkar o konuda bir anlaşmaya varırsak, Meclis üyeliği var, başkan yardımcılıkları var, belki müdürlükler var. Bunların üzerinde konuşulması gerekiyor."

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